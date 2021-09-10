蝦皮購物「9.9超級購物節」超狂！單日賣近300萬個口罩

年末電商購物季火熱開打，蝦皮購物「9.9超級購物節」創下爆棚買氣，9月9日活動開跑後99分鐘台灣及東南亞地區就賣出超過4千5百萬件商品，台灣也創下3小時打破去年整日紀錄的超狂表現。

蝦皮購物「9.9超級購物節」祭出0元起免運、超便宜1元起、商城85折券等多重好禮，9月9日前2小時在台灣及東南亞地區總計送出超過6千萬張優惠券、整日共上架超過150萬個限時瘋搶商品，引爆熱烈買氣。此外，今年疫情持續影響世界各地，不僅消費者對電商購物節參與更踴躍，品牌賣家同樣積極響應，蝦皮購物觀察發現在台灣及東南亞地區平均為第一次參與「9.9超級購物節」的賣家成功衝出較平日成長8倍的訂單表現。

台灣蝦皮購物「9.9超級購物節」表現同樣強勁，9月9日開跑3小時就超過去年活動整日業績，第1分鐘買氣彈跳也衝出去年同時段的1.5倍，尤其凌晨0點～2點的深夜時段集結0元免運、商城85折券等深度優惠，帶動用戶進站數量較平時成長2倍。此外，蝦皮購物為滿足台灣消費者在夏季的飲料癮，特別推出「9元飲品全台喝」活動，攜手11大品牌祭出眾多經典飲品9元瘋搶的活動，9月9日當天共賣出超過200萬杯飲料。

今年疫情升溫刺激更多消費者使用電商，尤其網購採買民生必需品的趨勢更加顯著，繼今年「618超狂年中慶」食品類出現強勁買氣後，「9.9超級購物節」也由居家生活、美妝保健、食品類登上最熱銷3大品類，泡麵、火鍋湯底都榜上有名；防疫相關商品同樣衝出驚人銷量，光是9月9日單日蝦皮購物就賣出近300萬個口罩。

台灣蝦皮購物此次請到黃子佼擔任「9.9超級購物節」活動大使，在電視廣告上秀出唱跳實力，廣告上線後已累積近2百萬觀看次數，他也在9月8日晚間的「跨夜直播」登場，領軍21組人氣明星一路狂歡到跨夜，大手筆送出紫色Apple iPhone 12 128G等Apple大獎給20位幸運觀眾，5小時的綜藝盛典創下破45萬觀看次數，最高更吸引超過3萬5千人同時在線，相當於可塞滿3座小巨蛋。