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齊心抗疫！中秋乖乖在家烤肉　居家賣場推超美型電烤盤

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
recolte Home BBQ電烤盤／原價4,990元、特價3,280元。圖／台隆手創館提供
recolte Home BBQ電烤盤／原價4,990元、特價3,280元。圖／台隆手創館提供

中秋節即將到來，許多人都很期待烤肉，不過目前疫情可能再起，不少縣市已經宣布禁止戶外烤肉，其實在家與家人一起烤肉，享受團聚與美食，也是一種美好的回憶。台隆手創館就推出多款超美型、又實用的電烤盤，不只是中秋節烤肉可以用，平常在家烹調也好用。

配合許多人更在乎在家吃飯，推出的電烤爐，整體外型更美觀，不僅插電就能用，有些電烤盤還能有煎、煮、炒等功能，不管是租屋族，小家庭等都很適合使用。

白色家電控可入手IRIS左右溫控電烤盤，有著左右不同的溫度調節，可以製作不同的料理，還能更換章魚燒烤盤，偏大尺寸設計，適合人多的家庭。喜歡高質感鑄鐵式風格，可買recolte Home BBQ電烤盤，有燒烤盤與平煎盤，還能水洗設計，在家就能變化出多樣化的料理。

另款KINYO多功能電烤盤，可說是CP值最高，特價1,190元，有著獨特加熱管，有3種料理區域，還包括油切溝槽、漏油孔、盤面傾斜腳架，烤肉最方便。

至於一人或兩人，則能用AIWA火烤二用爐，火鍋、燒肉同時做，獨立控溫設計，清洗方便且導熱快，還有不沾黏設計，一個人過中秋，也能有滿滿儀式感。

AIWA火烤二用爐／原價1,980元、特價1,480元。圖／台隆手創館提供
AIWA火烤二用爐／原價1,980元、特價1,480元。圖／台隆手創館提供
IRIS左右溫控電烤盤（限店販售）／原價4,999元、特價4,599元。圖／台隆手創館提供
IRIS左右溫控電烤盤（限店販售）／原價4,999元、特價4,599元。圖／台隆手創館提供
KINYO多功能電烤盤／原價1,380元、特價1,190元。圖／台隆手創館提供
KINYO多功能電烤盤／原價1,380元、特價1,190元。圖／台隆手創館提供

烤肉 中秋節

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