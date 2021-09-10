楊謹華 張軒睿「華燈初上」CP再合體 秀FENDI秋冬新品
FENDI今日發表2021秋冬全新女裝、男裝與珠寶飾品，現場並邀請楊謹華與張軒睿穿戴全新季度單品。這也是兩人在新戲「華燈初上」之後在螢幕外的首度合體。除了楊謹華展現新品如Karligraphy圖騰包款、FENDI First倒F造型高跟涼鞋，張軒睿也先後換上FENDI與Noel Fielding合作的塗鴉造型羊毛背心、塗鴉造型Peekaboo ISeeU Mini包，煥發英倫活力。
張軒睿表示特別喜歡楊謹華第二套造型的Karligraphy圖騰襯衫式洋裝，因為其風格更為俐落，而楊謹華則表示張軒睿身上Karligraphy米色滾黃邊西裝外套，讓氣色看來更「顯白」，也散發紳士風格。當談到本季是否有推薦單品時，楊謹華表示第一套軍裝風格的設計大衣，在她「長考」三天後已決定購入，她甚至仔細檢閱過衣櫃，確認沒有相同款式才作出決定、展現理性購物的最佳示範，而張軒睿也認為第一套造型的灰色羊毛大衣，是秋冬不可或缺的造型單品。
事實上，2021秋冬也是Kim Jones為FENDI打造的首個女裝系列，水洗貂皮與黏合麂皮大衣的喇叭袖、辦公室服裝上的細條紋圖案...FENDI五姐妹的穿著成為本季靈感，並化為絲質襯衫或羊毛量身剪裁服裝；而Karl Lagerfeld為品牌遺留下的設計DNA，如具高辨識度的Karligraphy圖案，以及FENDI First鞋款鮮明而具結構之美的鞋跟，疊加上Kim Jones喜愛的大理石紋圖案絲質洋裝、緹花針織衫上的烏干紗刺繡，則成為新一季的嶄新設計。
包款與配件也是本季亮點，FENDI的珠寶配件設計師Delfina Delettrez為FENDI推出全新FENDI O’Lock珠寶系列，全系列包含鎖頭、長項鍊、髮型、手環或戒指，並有超大、迷你與微型三種尺寸，入門價約從10,200元起；FENDI First包款則將原本FENDI First高跟鞋的倒置F Logo懸臂鞋跟巧妙變身為提包金屬框架，從柔軟的納帕皮革、蟒蛇皮、毛皮、羊絨，並有不同尺寸，其中可一手掌握的輕巧尺寸除了可手拿、還可接上金屬鍊條，立馬變身最夯「小廢包」，造型兼收納，一物二用。而FENDI Touch、 FENDI Way系列包款也推出包含焦糖、墨綠、白色蛇皮等多種新色，價位則約自65,000元至91,000元不等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言