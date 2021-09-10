楊謹華 張軒睿「華燈初上」CP再合體 秀FENDI秋冬新品

FENDI今日發表2021秋冬全新女裝、男裝與珠寶飾品，現場並邀請楊謹華與張軒睿穿戴全新季度單品。這也是兩人在新戲「華燈初上」之後在螢幕外的首度合體。除了楊謹華展現新品如Karligraphy圖騰包款、FENDI First倒F造型高跟涼鞋，張軒睿也先後換上FENDI與Noel Fielding合作的塗鴉造型羊毛背心、塗鴉造型Peekaboo ISeeU Mini包，煥發英倫活力。

張軒睿表示特別喜歡楊謹華第二套造型的Karligraphy圖騰襯衫式洋裝，因為其風格更為俐落，而楊謹華則表示張軒睿身上Karligraphy米色滾黃邊西裝外套，讓氣色看來更「顯白」，也散發紳士風格。當談到本季是否有推薦單品時，楊謹華表示第一套軍裝風格的設計大衣，在她「長考」三天後已決定購入，她甚至仔細檢閱過衣櫃，確認沒有相同款式才作出決定、展現理性購物的最佳示範，而張軒睿也認為第一套造型的灰色羊毛大衣，是秋冬不可或缺的造型單品。

事實上，2021秋冬也是Kim Jones為FENDI打造的首個女裝系列，水洗貂皮與黏合麂皮大衣的喇叭袖、辦公室服裝上的細條紋圖案...FENDI五姐妹的穿著成為本季靈感，並化為絲質襯衫或羊毛量身剪裁服裝；而Karl Lagerfeld為品牌遺留下的設計DNA，如具高辨識度的Karligraphy圖案，以及FENDI First鞋款鮮明而具結構之美的鞋跟，疊加上Kim Jones喜愛的大理石紋圖案絲質洋裝、緹花針織衫上的烏干紗刺繡，則成為新一季的嶄新設計。