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蓮花種子月餅是啥?優納比購喜憨兒月餅 外籍工程師嘗鮮

聯合報 / 記者鄒秀明╱台北即時報導
新創公司優納比今年認購喜憨兒月餅給員工，引起外籍工程師好奇，優納比副技術長葉可琳Yadia(右)很開心吃月餅也能幫助喜憨兒。優納比提供
新創公司優納比今年認購喜憨兒月餅給員工，引起外籍工程師好奇，優納比副技術長葉可琳Yadia(右)很開心吃月餅也能幫助喜憨兒。優納比提供

中秋節月餅，看似尋常不過的年節習俗，對旅居台灣的外籍人士來說，卻是新鮮體驗。新創公司「優納比」(UnaBiz) 團隊成員來自世界各國，公司今年認購百盒喜憨兒基金會的月餅，旗下外籍工程師因疫情留台，首次品嚐中秋月餅，更對「蓮子蓮蓉月餅」充滿好奇，當成創新產品開箱。

優納比表示，優納比去年如期為日本瓦斯株式會社(NICIGAS)交出逾85萬顆智慧瓦斯表，協助業者數位轉型，加上其他市場，全年營收達2000萬美元，團隊相當振奮，公司也樂意從事公益，回饋社會。

優納比聯合創辦人邱賞恩說，公司認購喜憨兒月餅的初衷，是要讓「月餅超越月餅」，希望收到月餅的同事感受到幸福和愛。尤其不少遠從海外來台工作的外籍同事們，因為疫情，超過一年沒有返鄉，希望透過喜憨兒月餅的愛，讓大家都能開心過節。

在優納比擔任全端工程師的Quentin去年從法國來台工作，這是他第一次品嚐中秋月餅，更對喜憨兒月餅禮盒開箱初體驗相當興奮。Quentin對「蓮子蓮蓉月餅」充滿好奇，本來以為「蓮花種子口味」的月餅是鹹派，嚐了才知道甜而不膩，印象深刻。

優納比副技術長Yadia來自宏都拉斯，一樣鎖定蓮蓉月餅，想要嚐嚐「蓮花種子的味道」。Yadia知道禮盒內的每一塊糕點都是喜憨兒手做，直呼佩服。優納比國際業務總監Nicolas來自法國，他很欣賞幾米插畫禮盒，Nicolas打趣「微抱怨」喜憨兒月餅太好吃，很怕自己忍不住吃太多。

優納比說，疫情今年更加嚴峻，社福團體營運艱辛，公司日前知道喜憨兒基金會庇護工場中秋節禮盒銷售量只有往年三成，決定幫忙，因此認購喜憨兒基金會月餅贈與團隊員工和客戶，更和新加坡、日本、法國和東南亞等地合作夥伴分享喜憨兒們自食其力的成果，期望愛心無國界，一起為喜憨兒基金會守護孩子們喝采。

月餅 喜憨兒 中秋節

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