「買3千送3千」中秋連假也適用！住捷絲旅 饗晶華美食

補班日的大確幸。晶華國際酒店集團旗下風格設計旅店品牌Just Sleep捷絲旅台北西門館9月11日至9月25日，推出「買3,000送3,000餐飲全額回饋」優惠住房專案，中秋連假也適用。只要3,000元起入住捷絲旅台北西門館豪華三人房，立即獲贈3,000元餐飲消費抵用金全額回饋，可任意點用「晶華美食到你家─十大快閃熱銷美食」，退房後取餐外帶，五星饗宴延伸到家中餐桌。官網訂房另享加購高鐵車票8折起優惠。

捷絲旅台北西門館表示：為感謝鐵粉們，住房專案首次結合「 晶華美食到你家」美食外帶外送平台，只要3,000元起即可入住西門町地區唯一豪華三人客房，還可帶走最受歡迎的五星級快閃熱銷美食，中秋節4天連假也適用，針對北部地區不想出遠門的民眾，也可先享受飯店假期，再外帶五星美食回家團聚。

「買3,000送3,000餐飲全額回饋」住房專案所贈送的餐飲消費金，可任選抵用晶華美食到你家十大快閃熱銷美食，包括排行榜冠軍「極特上雙饗盛合雙人份」，曾創下每小時熱銷超過500份的「爐烤肋眼牛排套餐」，還有以波士頓龍蝦豪邁入菜的「粵式龍蝦伊府麵」、「日式龍蝦極品天丼 」，以及「義式經典番茄龍蝦細扁麵」等。

捷絲旅官網：http://www.justsleep.com.tw/

訂房專線：02-7735-5000