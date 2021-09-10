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想像旅行喝杯義式咖啡 Nespresso找回義式經典

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
Nespresso今年再度回訪濃縮咖啡的起源，從義大利深厚且獨到的烘焙技藝底蘊中汲取靈感，推出兩款義式經典限量新風味。圖／Nespresso提供
Nespresso今年再度回訪濃縮咖啡的起源，從義大利深厚且獨到的烘焙技藝底蘊中汲取靈感，推出兩款義式經典限量新風味。圖／Nespresso提供

義式濃縮咖啡歷史悠久，擁有足以納入世界文化遺產的美譽。回溯至20世紀初濃縮咖啡的興起，也正是義大利人精準掌握獨到的咖啡烘焙技藝，演繹出義式濃縮咖啡espresso迷人醇厚的沖煮法。瑞士頂級咖啡領導品牌Nespresso，從義大利深厚烘豆技藝底蘊中汲取靈感，重磅推出義式經典「世紀風華」與「千禧盛宴」兩款限量新風味。

義式經典─世紀風華傳承1940年代至今歷久不衰的古典烘焙工藝，重現義大利經典醇厚濃烈的咖啡韻味；義式經典─千禧盛宴則展現義大利咖啡時下潮流的變化，乘著第三波咖啡浪潮，融合深焙與淺焙的製程，創造富含圓潤口感與果香風味的咖啡。

Nespresso從義大利各地獨特的烘豆工藝中汲取靈感，去年甫推出7款常態販售的義式致敬經典系列咖啡(Ispirazione Italiana)，演繹義大利城市經典咖啡風味與烘焙藝術結晶，獲得廣大的迴響。此系列咖啡精準掌握義大利精湛工藝精神，結合咖啡豆特色與義大利各地人文風情，如南義大利地區品飲咖啡偏愛中深焙技法，享受口感濃烈醇厚，並帶有堅果焦糖可可的香氣尾韻，強烈風味正如同他們熱情奔放的文化；北義則偏愛較淺烘焙、富含果香、擁有細緻酸度與圓潤平衡的咖啡。

全新限量義式經典─世紀風華咖啡Ispirazione Novecento、義式經典─千禧盛宴咖啡Ispirazione Millennio，建議售價皆為220元/條，內含10顆咖啡膠囊。

Nespresso推出義式致敬經典系列10條裝，內含義式經典咖啡迄今全系列風味。圖／Nespresso提供
Nespresso推出義式致敬經典系列10條裝，內含義式經典咖啡迄今全系列風味。圖／Nespresso提供
Nespresso從義大利各地獨特的烘焙技術中汲取靈感，去年甫推出7款常態販售的義式致敬經典系列，演繹義大利城市經典咖啡風味。圖／Nespresso提供
Nespresso從義大利各地獨特的烘焙技術中汲取靈感，去年甫推出7款常態販售的義式致敬經典系列，演繹義大利城市經典咖啡風味。圖／Nespresso提供

咖啡 義大利 烘焙

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