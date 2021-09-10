LINE TV數位劇場一周年 強檔上架好康加碼 邀觀眾線上同樂

數位劇場周年慶「單部租借」專區開幕，由北藝中心作品打頭陣，圖為親子戲劇「快樂王子》聽偶說」。圖／臺北表演藝術中心提供

LINE TV數位劇場與台灣藝文團體共同努力開創新的道路，至今已上架超過百部表演藝術作品且持續擴大中。數位劇場於九月經營滿一周年，歡慶新的訂閱專區開幕、新團加入，同時也舉辦周年慶優惠活動，盼能獲得更多觀眾支持。

數位劇場致力於成為線上藝文平台的標竿，成立至今不斷拓展劇團合作及作品類型，如今已有九種不同主題的戲劇類別，選擇豐富多元。全新「單部租借」訂閱專區開幕，觀眾可以單獨訂閱喜愛的戲劇，而該專區打頭陣的重量級團隊是臺北表演藝術中心的「兒童藝術節」及「台北藝術節」系列節目，一共廿部作品，其中十三部親子戲劇提供免費觀看；集結了台灣人集體記憶的「北車寫作計畫」系列作品即將陸續在數位劇場開放訂閱，限時三個月提供觀眾線上觀看。本月份加入的新團隊是長期在中部一帶輪演的「光興閣掌中劇團」及由作曲家孫瑩潔所創辦的「Sotto Voce Music 柔聲音樂」。另外，為歡慶平台滿一周年，邀請新訂戶加入數位劇場，第一項是新訂戶可享訂閱首月100元現折優惠；第二項是30日免費觀看的抽獎活動，兩項優惠活動即日開跑，詳情請上 「udn數位劇場」粉絲專頁 。