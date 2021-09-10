快訊

幼兒園是全新序列 國內三大Delta群聚案定序全不同

LINE TV數位劇場一周年 強檔上架好康加碼 邀觀眾線上同樂

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
數位劇場周年慶「單部租借」專區開幕，由北藝中心作品打頭陣，圖為「跟著芭蕾去旅行」。圖／臺北表演藝術中心提供
數位劇場周年慶「單部租借」專區開幕，由北藝中心作品打頭陣，圖為「跟著芭蕾去旅行」。圖／臺北表演藝術中心提供

數位劇場周年慶「單部租借」專區開幕，由北藝中心作品打頭陣，圖為親子戲劇「快樂王子》聽偶說」。圖／臺北表演藝術中心提供
數位劇場周年慶「單部租借」專區開幕，由北藝中心作品打頭陣，圖為親子戲劇「快樂王子》聽偶說」。圖／臺北表演藝術中心提供

LINE TV數位劇場與台灣藝文團體共同努力開創新的道路，至今已上架超過百部表演藝術作品且持續擴大中。數位劇場於九月經營滿一周年，歡慶新的訂閱專區開幕、新團加入，同時也舉辦周年慶優惠活動，盼能獲得更多觀眾支持。

數位劇場致力於成為線上藝文平台的標竿，成立至今不斷拓展劇團合作及作品類型，如今已有九種不同主題的戲劇類別，選擇豐富多元。全新「單部租借」訂閱專區開幕，觀眾可以單獨訂閱喜愛的戲劇，而該專區打頭陣的重量級團隊是臺北表演藝術中心的「兒童藝術節」及「台北藝術節」系列節目，一共廿部作品，其中十三部親子戲劇提供免費觀看；集結了台灣人集體記憶的「北車寫作計畫」系列作品即將陸續在數位劇場開放訂閱，限時三個月提供觀眾線上觀看。本月份加入的新團隊是長期在中部一帶輪演的「光興閣掌中劇團」及由作曲家孫瑩潔所創辦的「Sotto Voce Music 柔聲音樂」。另外，為歡慶平台滿一周年，邀請新訂戶加入數位劇場，第一項是新訂戶可享訂閱首月100元現折優惠；第二項是30日免費觀看的抽獎活動，兩項優惠活動即日開跑，詳情請上「udn數位劇場」粉絲專頁

數位劇場周年慶優惠活動將持續進行至十一月，藝文演出型態轉型不易，希望藉此機會能讓更多觀眾透過此平台支持喜愛的劇團，另一方面也體驗到在家就能欣賞到來自不同地區、國界、甚至不同領域的藝文表演。歡迎有興趣的觀眾前往LINE TV數位劇場訂閱觀看。

劇場 LINE

延伸閱讀

台歐企業攜LINE FRIENDS、三麗鷗 推戀愛粉嫩系口罩

影／南投劇場藝術季起跑 助表演團體找回舞台

國家人權博物館醫護療癒劇場工作坊實況

高雄春藝線上藝文宅配通上YouTube 兼顧紓困整備和振興

相關新聞

強颱璨樹進逼…全聯、家樂福貨量增1-3成 蔬菜泡麵優惠

疫情風險未歇，璨樹颱風又來勢洶洶，全聯因應民眾採買防颱商品之需求，即日起針對乾貨、生鮮商品推出促銷優惠，像是必備的餅乾、...

「買3千送3千」中秋連假也適用！住捷絲旅 饗晶華美食

補班日的大確幸。晶華國際酒店集團旗下風格設計旅店品牌Just Sleep捷絲旅台北西門館9月11日至9月25日，推出「買...

自行車遊台灣！Booking.com奉上三個鐵馬旅行指南

在涼爽的秋天踩上踏板、騎著自行車，是近距離感受各地美好的絕佳旅遊方式之一。今年度觀光局更是將2021年規劃為「自行車旅遊...

推廣花蓮縱谷物產美景 農糧署推一日農遊只要688元

為推廣花蓮縱谷原鄉物產與美景，農糧署東區分區結合在地農會與旅行社，推出一日遊程，以阿美族原鄉光復鄉為重點，搭配周邊壽豐、...

想像旅行喝杯義式咖啡 Nespresso找回義式經典

義式濃縮咖啡歷史悠久，擁有足以納入世界文化遺產的美譽。回溯至20世紀初濃縮咖啡的興起，也正是義大利人精準掌握獨到的咖啡烘...

北市觀傳局攜TripAdvisor 帶領英俄旅客深度認識台北

疫情爆發後，全球觀光產業皆遭受衝擊，國際各大城市在疫情期間不斷關注國際情勢，持續為未來新常態旅遊模式做準備。北市府觀光傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。