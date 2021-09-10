新食器革命！Double Box可微波不鏽鋼便當盒 在生活中「微加幸福」

圖／有.設計uDesign提供

受夠油膩的外帶餐食與不均衡的飲食攝取，隨著食安與健康意識抬頭，越來越多人選擇自己料理更安心，享用親手製作的便當更別有一番風味。但市面上的便當盒琳瑯滿目，選到不適合的便當盒反而讓生活更加不便，塑膠容器不耐熱、玻璃材質又重又怕摔、不鏽鋼還得等電鍋蒸老半天，矽膠條又怕用久會發霉，難道輕鬆帶便當真的這麼難嗎？

深耕台灣的居家設計品牌「LiFE RiCH 富川創造」，秉持True and Better的理念，用初心做設計，只做自己想用的產品，研發出兼具功能性與生活美感的產品，在今年正式推出「Double Box可微波不鏽鋼便當盒」！運用”可微波的不鏽鋼”解決了重量輕、加熱方便的問題，整個便當盒的設計都藏有貼心的細節與獨家專利，一上市瞬間成為每個人心目中最理想的便當盒。

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獲得獨家專利技術，輕量化工藝的神技展現

經過長達一年研發與超過一萬次的反覆實驗，研發團隊成功打造出可微波的不鏽鋼便當盒，以專利結構與特殊材質設計，通過最具權威的德國LFGB檢驗，與美國最高層級FDA有害物質檢驗，同時獲得新型專利認證，打造最值得信賴的安全性。選用整片「極輕量鋼板」由高難度的拉伸技術展現一體成型的完美工藝，重量只有玻璃的½，帶便當不再是練重訓的項目。

分層分隔不混味，邊緣凹槽不沾手

讓食材徹底乾濕分離，貼心上下分層，Q彈白飯在下層，美味配菜在上層；分格左邊滷肉、右邊燙青菜，加熱後仍吃得到 100% 料理的原味！拿取上層餐盤也不用擔心會接觸到食物，邊緣的凹槽設計，剛剛好的空間讓你提起不費力。

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兩用伸縮矽膠上蓋，容量 Double！功能 Double！

便當盒上蓋採專利伸縮設計，升高上層容量增加50%，能一口氣裝完20顆水煮蛋的大容量，雞腿、排骨也通通放得下！而盒體與分隔盤上下雙層都能各別加蓋，分身變成「雙便當」，一份帶便當，一份帶水果，自由組合變化，使用更彈性；微波加熱後翻轉上蓋，便當盒專屬隔熱墊即刻擁有，再也不怕燙手。

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享受用餐儀式感 期待每次料理的輕鬆愜意