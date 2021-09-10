打破傳統吸盤碗限制！獨創壓轉式吸盤 孩子字主父母Fun心

Google搜索趨勢顯示，自2014年開始BLW（Baby-led weaning）嬰兒主導進食法的關注度逐年上升，越來越多的父母，希望能以鼓勵探索、邊吃邊玩的⽅式，讓孩子快樂的自主學習吃飯。2020年榮獲紅點設計雙獎的FLYTTA團隊，以「創造成就感與樂趣，讓孩子愛上吃飯的過程」作為設計理念，結合自行研發的吸盤結構，與多種以孩子為本的貼心設計，並選用輕巧、耐摔、耐高溫的食品級PP材質，設計出打破傳統吸盤限制的「FADI轉轉碗」，期待把學習自主吃飯的過程，變得更簡單、更好玩，父母與孩子都能更Fun心。

圖／有.設計uDesign提供

隱藏吸盤設計，防止孩子破解吸盤

「FADI 轉轉碗」擁有特殊的專利吸盤結構，只要先壓再轉，就能緊緊吸附於各式光滑表面，相較傳統吸盤，吸力更強，同時還能預防聰明的孩子破解吸盤，讓吃飯不再像打仗，用餐更順利！同時，「FADI 轉轉碗」更打破過去吸盤碗只適用於幼兒的限制，特殊的吸盤底座可隨時輕鬆拆卸，還在學習階段時，能搭配吸盤使用，讓餐碗能穩穩吸附在桌面，防止翻倒；當孩子掌握用餐的技巧後，便可以將吸盤卸除，作為一般餐碗使用，容量也很足夠！成長型的設計讓「FADI 轉轉碗」能陪伴孩子一路到幼稚園。

圖／有.設計uDesign提供

鼓勵孩子自主用餐，讓孩子吃得有自信，吃得更開心

「FADI 轉轉碗」回歸嬰幼兒學習用餐的需求，碗的中央隆起，使食物集中在環狀凹槽，更易挖取食物，搭配內鉤的碗緣，當孩子沿著碗壁以湯匙撈取食物盤結構，讓吸盤在吸附時，碗體仍可360 度旋轉，除了可以讓孩子一邊旋轉，一邊尋找挖取食物的最佳角度外，也能減少傳統吸盤碗因不能移動餐碗而導致的挫折感。

圖／有.設計uDesign提供

全套餐具、專屬收納袋，時尚袋著走

「FADI 轉轉碗」擁有專屬湯匙與叉子，曲線把柄以孩子人體工學設計，反握 或正握都⽅便。完美湯匙口徑，寬度足夠不怕深入口中；S型叉子，插取食物 更便利！餐具皆以日本的高級塑鋼材料製成，100%無毒，堅固、耐摔、不鋒 利。外出用餐時，餐具能一同放入碗中，蓋上附贈的密封蓋，裝入專屬收納袋，輕鬆收納、不佔空間。此外，簡約時尚的收納袋，可直接掛在推車上，孩子入學後，還可直接作為便當袋使用，成為孩子最吸睛的小配件。

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