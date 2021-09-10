他差一點停止八年抗戰 蘇富比秋拍德國大使陶德曼書畫

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
徐悲鴻贈予陶德曼的 「古柏森然」。圖／蘇富比提供
徐悲鴻贈予陶德曼的 「古柏森然」。圖／蘇富比提供

拍賣史上許多重要的收藏家，往往是近代史的關鍵人物。 香港蘇富比昨宣布，中國書畫秋季拍賣將於 10 月 11 日舉行，推出作品逾200幀，包括以「陶德曼調停」在中國近代史上占關鍵地位的前德國駐華大使陶德曼藏品，收藏近一世紀後首度公開。

德國外交家陶德曼(Oskar Paul Trautmann)，1931年獲派往北平出任駐華公使，1935年5月被任命為首任德國駐華大使，直至1938年8月抗日戰爭全面爆發後離華。他在近代中德關係史中地位舉足輕重，尤以1937年抗日戰爭之初，他斡旋於中日之間，希望促成兩國和平，可惜失敗。此為中國近代史上著名的「陶德曼調停」。

蘇富比表示，陶德曼熱愛中華文化，積極推動中德兩國文化交流，與徐悲鴻、齊白石、張大千等大畫家交流，入藏書畫逾150幅，多直接得自畫家或購自畫展。1936至1938年之間，他往來中德兩地，在德國法蘭克福、柏林、克雷費爾德、布雷斯勞先後展出其個人藏品。陶德曼1938年歸國後，未再踏足中國，藏品珍藏至今。

此次上拍的陶德曼藏品共十幅。包括徐悲鴻繪贈古柏、齊白石所繪秋色雁來紅，皆1930年代後期陶德曼在德舉辦畫展之展品。其中徐悲鴻贈予陶德曼的 「古柏森然」，是畫家1934年的作品。徐悲鴻於1934年初，應德國法蘭克福大學中國學院之邀到柏林辦展，與陶德曼相識。本幅署年「甲戌始寒」即同年入冬時寫贈陶氏，稱「星使」點明其駐華外交使節之身份。徐悲鴻鍾愛繪樹，尤愛松柏，認為北平市郊多古奇雄壯的柏樹，感慨未有前人賞之繪之，因此屢以此繪畫題材。此畫畫面高寬皆近四尺，略呈正方之遼闊空間更便於凝聚觀者視野。

齊白石贈予陶德曼的「秋色雁來紅」。圖／蘇富比提供
齊白石贈予陶德曼的「秋色雁來紅」。圖／蘇富比提供

陶德 抗日戰爭 德國

延伸閱讀

林柏宏重披消防戰袍任消防大使 網敲碗拍「火神」第二季

平衡供應鏈 英特爾擬在歐洲建8座晶圓廠

德國之聲專訪／只要中美不開戰 德國就不會「選邊站」

王芷華／即使不強制，仍想在家工作？德國《居家辦公法》的勞動討論

相關新聞

他差一點停止八年抗戰 蘇富比秋拍德國大使陶德曼書畫

拍賣史上許多重要的收藏家，往往是近代史的關鍵人物。 香港蘇富比昨宣布，中國書畫秋季拍賣將於 10 月 11 日舉行，推出...

梵谷、高更、莫內來台預展 佳士得紐約印象派11月拍賣

即將於11月11日於紐約佳士得（Christie’s）登場的「考克斯珍藏：印象派的故事」，將呈現來自美國傳奇商人、藏家及...

蒟蒻買1送1！摩斯「獺祭米漢堡」登場　還有粉紅甜漢堡

摩斯米漢堡再進化！「摩斯漢堡」與日本「獺祭」合作，以零酒精的「甘酒」為原料做為醬料，結合米漢堡與蒟蒻，自9月13日起陸續...

誠品周年慶連續18天首度「滿5千送1千」黑卡成長逾6成

誠品生活周年慶由南西店、信義店、松菸店率先展開，9月24日至10月11第一波，首度推出連續18天全館單日「滿5,000送...

懸浮的半凋零伊甸園超美！米蘭設計周寶格麗聚焦蛻變

米蘭設計周期期間，義大利品牌寶格麗（BVLGARI）於米蘭現代藝術博物館（Gallery of Modern Art，見...

微風廣場、微風南京周年慶先發 精品線上做疫情後盾

在疫情四伏下，百貨年度指標大檔周年慶今年備受挑戰，微風集團今宣布周年慶由微風廣場與微風南京聯手先發，在9月16日至10月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。