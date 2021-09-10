他差一點停止八年抗戰 蘇富比秋拍德國大使陶德曼書畫

拍賣史上許多重要的收藏家，往往是近代史的關鍵人物。 香港蘇富比昨宣布，中國書畫秋季拍賣將於 10 月 11 日舉行，推出作品逾200幀，包括以「陶德曼調停」在中國近代史上占關鍵地位的前德國駐華大使陶德曼藏品，收藏近一世紀後首度公開。

德國外交家陶德曼(Oskar Paul Trautmann)，1931年獲派往北平出任駐華公使，1935年5月被任命為首任德國駐華大使，直至1938年8月抗日戰爭全面爆發後離華。他在近代中德關係史中地位舉足輕重，尤以1937年抗日戰爭之初，他斡旋於中日之間，希望促成兩國和平，可惜失敗。此為中國近代史上著名的「陶德曼調停」。

蘇富比表示，陶德曼熱愛中華文化，積極推動中德兩國文化交流，與徐悲鴻、齊白石、張大千等大畫家交流，入藏書畫逾150幅，多直接得自畫家或購自畫展。1936至1938年之間，他往來中德兩地，在德國法蘭克福、柏林、克雷費爾德、布雷斯勞先後展出其個人藏品。陶德曼1938年歸國後，未再踏足中國，藏品珍藏至今。