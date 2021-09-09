梵谷、高更、莫內來台預展 佳士得紐約印象派11月拍賣

即將於11月11日於紐約佳士得（Christie’s）登場的「考克斯珍藏：印象派的故事」，將呈現來自美國傳奇商人、藏家及慈善家考克斯（Edwin Lochridge Cox）珍藏的多件印象派大師重要作品，包括博物館等級的卡耶博特（Caillebotte）、塞尚 （Cézanne）和梵高（van Gogh）等共25 幅，備受期待。其中11件焦點拍品自即日起至9月10日於台北展出，採預約制。之後將前往東京、香港及倫敦後回到紐約作拍前預展。這次巡展亦是其中多件作品於數十年來首次公開展出。

考克斯的珍藏是以印象派重要作品為主軸、被認為足以媲美各大藝術機構的收藏。領拍焦點為古斯塔夫卡耶博特（Gustave Caillebotte）於1876年完成的代表作「窗邊的年輕男子」，是本次的封面作品，也有來台展出。畫作描繪卡耶博特年輕的哥哥勒內（René）在巴黎第8區優雅的公寓中眺望窗外街道景色，並陷入沉思之中，以新穎的角度展示巴黎中產階層的生活，是藝術家的成名作。

來台展出的還包括兩件梵谷的作品。1889年10月於普羅旺斯聖雷米完成的「橄欖樹和柏樹間的木屋」獨特的打圈筆觸與蜿蜒的厚塗線條，都是梵谷在聖雷米生活期間創作的經典特色。另一件作品則是他在1890年6月，也就是他過世前一個月完成的肖像畫「叼著矢車菊的年輕男子」，是以一位居於瓦茲河畔歐韋的年輕男子為本，金色背景滿佈淺藍色和綠色的筆觸，與男子在陽光下耀眼的金髮融為一體，光線明亮、色彩絢麗。此畫在1905年已於阿姆斯特丹市立博物館舉行的梵高重要回顧展中展出過，同年更獲納入畫商保羅卡西爾（Paul Cassirer）於德國各地舉行的一系列展覽之中。

多件風格迥異的大師代表作，則可見印象派畫家如何重新構思風景畫。保羅塞尚（Paul Cézanne）約於1883至1885年創作的「埃斯塔克的紅屋頂」是當時最創新的風景畫之一。塞尚嘗試以抽象手法如色塊等勾勒風景，色彩鮮豔如立方體般的房屋和湛藍的大海，充份展現塞尚一直追求的各種藝術特質。

早期印象派大師克勞德莫內的「阿讓特伊的風光」，則是完成於1874年首屆印象派展覽舉辦的年份、也是莫內創作生涯突破性時刻的經典風景畫。以當時消遣娛樂的新潮流遊船為主題，採用強烈鮮明的色彩和大膽透明的筆觸，在室外作畫以隨興而直接的手法捕捉自然風光。另一位早期印象派大師阿爾弗雷德西斯利（Alfred Sisley）於1872年的「阿讓特伊的塞納河」，是印象派風格發展成熟的決定性一年。作品洋溢著寧靜鄉村的迷人魅力，利用俐落的頎長筆觸，捕捉水面的閃爍倒影，映照出遼闊天空的柔和光線。