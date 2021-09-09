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蒟蒻買1送1！摩斯「獺祭米漢堡」登場　還有粉紅甜漢堡

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
御品白燒鰻珍珠堡，每份169元。圖／摩斯提供
御品白燒鰻珍珠堡，每份169元。圖／摩斯提供

摩斯米漢堡再進化！「摩斯漢堡」與日本「獺祭」合作，以零酒精的「甘酒」為原料做為醬料，結合米漢堡與蒟蒻，自9月13日起陸續推出御品白燒鰻珍珠堡、特上牛排珍珠堡、蜜芋紅豆珍珠堡以及獺祭甘酒蒟蒻（葡萄柚風味）等一系列新品，讓民眾品嚐到迷人日系風味。針對中秋佳節，還有蒟蒻買1箱送1箱的優惠。

受到許多清酒愛好者青睞的「獺祭」，其甘酒採用有「酒米之王」美譽的山田錦米製作，無添加糖類、甜度適中，具有純淨且馥郁迷人的米香，不含酒精，大人小孩都適合享用。此次聯名推出的「御品白燒鰻珍珠堡」，選用台灣鰻魚，以直火烘烤的白燒工法調理，搭配白蘿蔔、蛋絲與獺祭甘酒特調而成的蒲燒醬料，再以山椒粉提味，自9月13日開賣，每份169元。

預計於10月登場的「特上牛排珍珠堡」，選用2片原塊牛排，搭配上櫻桃蘿蔔、櫛瓜、栗子南瓜等蔬菜，搭配2種以獺祭甘酒調製的醬料，帶來豐富的風味，每份149元。除此之外，摩斯也於9月13日起，同步推出第一款甜點米漢堡「蜜芋紅豆珍珠堡」，以糯米飯夾入紅豆、蜜芋泥，再淋上獺祭甘酒奶醬，營造出香甜軟糯的滋味，每份89元。

摩斯此次也推出「獺祭甘酒蒟蒻（葡萄柚風味）」，使用獺祭甘酒搭配葡萄柚製作，酸甜中帶有甘酒香氣，不含酒精成份，大人小孩均可品嚐，每杯50元，套餐加購價45元，整箱15入750元。

隨著新品上市，9月13日至11月14日期間，凡購買任一米漢堡，加入會員並登錄發票即可參加抽獎，有機會獲得「1年份米漢堡（365個）」、摩斯金點、米漢堡等獎品。隨著中秋將至，摩斯並推出蜂蜜檸檬蒟蒻、葡萄蒟蒻禮盒買1送1優惠，並可加價升級獺祭甘酒蒟蒻，還有紅茶達克瓦茲組合優惠等不同方案，供民眾挑選購買。

特上牛排珍珠堡，每份149元。圖／摩斯提供
特上牛排珍珠堡，每份149元。圖／摩斯提供
獺祭甘酒蒟蒻（葡萄柚風味），每杯50元，套餐加購價45元。圖／摩斯提供
獺祭甘酒蒟蒻（葡萄柚風味），每杯50元，套餐加購價45元。圖／摩斯提供
蜜芋紅豆珍珠堡，每份89元。圖／摩斯提供
蜜芋紅豆珍珠堡，每份89元。圖／摩斯提供

摩斯漢堡 中秋

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