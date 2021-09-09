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戶河內七福神系列限量單桶威士忌 招財又納福

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
戶河內七福神限量單桶威士忌之昆沙門天。圖／大爵文創提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
戶河內七福神限量單桶威士忌之昆沙門天。圖／大爵文創提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自日本廣島的戶河內威士忌，推出七福神系列限量單桶威士忌。根據日本流傳的七福神神話故事，推出七福神系列限量單桶，以兩款波本桶、波特桶、紅酒桶、雪莉桶、燒酎（SHOCHU）桶、馬莎拉（MARSALA）桶，共6款桶型7種風味，並且加上一款七福渡海普飲款，創造出獨一無二的限量威士忌系列。

七福神在日本信仰中是被認為會帶來福氣與財運的七尊神明，以惠比壽、大黑天、毘沙門天、壽老人、福祿壽、辯才天、布袋為七福神，整體形象類似中國的八仙。

七福神中除了惠比壽為日本固有神明之外，其餘皆為外來神明；其中，大黑天、毘沙門天、辯才天，傳自印度；壽老人、福祿壽、布袋，則傳自中國。日本民間信仰相信，正月時將七福神乘坐寶船的圖繪放在枕頭底下的話，就能夠得到一個吉利的初夢。

其中戶河內七福神限量單桶威士忌之昆沙門天款，在桶號7188的波特桶中熟陳，於2020年11月裝瓶，酒精濃度58%。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

戶河內七福神系列威士忌。圖／大爵文創提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
戶河內七福神系列威士忌。圖／大爵文創提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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