戶河內七福神系列限量單桶威士忌 招財又納福

來自日本廣島的戶河內威士忌，推出七福神系列限量單桶威士忌。根據日本流傳的七福神神話故事，推出七福神系列限量單桶，以兩款波本桶、波特桶、紅酒桶、雪莉桶、燒酎（SHOCHU）桶、馬莎拉（MARSALA）桶，共6款桶型7種風味，並且加上一款七福渡海普飲款，創造出獨一無二的限量威士忌系列。

七福神在日本信仰中是被認為會帶來福氣與財運的七尊神明，以惠比壽、大黑天、毘沙門天、壽老人、福祿壽、辯才天、布袋為七福神，整體形象類似中國的八仙。

七福神中除了惠比壽為日本固有神明之外，其餘皆為外來神明；其中，大黑天、毘沙門天、辯才天，傳自印度；壽老人、福祿壽、布袋，則傳自中國。日本民間信仰相信，正月時將七福神乘坐寶船的圖繪放在枕頭底下的話，就能夠得到一個吉利的初夢。