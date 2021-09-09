誠品周年慶連續18天首度「滿5千送1千」黑卡成長逾6成
誠品生活周年慶由南西店、信義店、松菸店率先展開，9月24日至10月11第一波，首度推出連續18天全館單日「滿5,000送1,000」回饋，另外，9月24日當天也是信義店會員之夜，首度推出限時7天的「誠品線上實體快閃店」也將在當天亮相。
各家商場都勤於耕耘會員經濟，誠品統計，誠品會員累計已逾285萬名，去年9月推出新會員制度至今一周年，其中，白卡會員擴增16%，黑卡會員成長高達63%，誠品分析，這群高黏著度的黑卡顧客年動卡率近100%，平均每周就來誠品消費逾1.2次，誠品人APP的使用率也逾9成。
為了提升黑卡會員專屬服務，去年11月在誠品生活松菸店特別設置黑卡會員專屬空間「eslite premium」，享每月款待免費飲品及選書借閱服務，特別受黑卡會員歡迎，會員平均最高每周來店4天。今年10月選定誠品生活新板店再增設全新「eslite premium」據點，讓黑卡服務延伸至新北。
誠品在9月24日會員之夜當日也特別提供「限時升等」禮遇，當日累計消費滿3,600元可升等金卡（原金卡需消費累計6,000元）、滿36,000元即可升等黑卡（原黑卡需消費累計5萬元）。
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