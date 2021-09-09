雅沐特釋出Fusion X十周年紀念酒 全球限量1,010瓶
印度酒廠雅沐特為慶祝Fusion酒款上市10周年，並紀念該品牌已故董事長——被譽為印度單一麥芽之父的Neelakanta Rao Jagdale，特別推出Fusion X十周年紀念酒，全球限量1,010瓶。
雅沐特Fusion威士忌於2010年推出後，連續獲得許多獎項肯定。首創以印度六稜大麥與蘇格蘭泥煤大麥結合，是全球威士忌中單一品項獲獎最多的威士忌；並被《威士忌聖經》作者Jim Murray ，評為世界第三的優質威士忌，雅沐特也自此讓印度威士忌在全球佔有一席之地。
Fusion X是雅沐特對印度威士忌的過往與未來美好願景的致敬之作，以經典的 Fusion為基調，而後在西班牙PX雪莉桶中成熟了4年，在香氣與口感的表現 上，提供了全新感受。
Fusion X的外包裝，使用英國知名陶瓷品牌Wade手工製作的瓷瓶，瓶身印有 Neelakanta肖像與具有紀念意義地標的素描插畫，並使用葡萄牙進口軟木塞，瓶頭加裝以天鵝絨布袋包覆，值得威士忌收藏家收藏。
Fusion X搭載與Vlinder合作的特製NFC晶片，是印度威士忌首次嘗試使用高科技技術；以智慧型手機輕掃描瓶頭後，便可得知從原料到裝瓶的所有資訊，並驗證該瓶是否已被人開啟，以最先進科技提供豐富資訊也提高瓶封安全性。
Fusion X帶有明顯的熱帶水果與鹽焦糖香氣，中段展現出豐富乾果、香草奶油、太妃糖和厚實橡木的複雜層次與絲質般的滑順口感，尾韻具香甜水果與豐富的香料氣息，並有清爽泥煤縈繞不息。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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