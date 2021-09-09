快訊

獨／今兩例境外移入為染疫埃及爸親屬 足跡達半個台灣

兩岸企業家峰會爆黑馬 郭台銘獲推任副理事長

雅沐特釋出Fusion X十周年紀念酒 全球限量1,010瓶

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
雅沐特常務董事Rakshit N Jagdale。圖／豪邁國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
雅沐特常務董事Rakshit N Jagdale。圖／豪邁國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

印度酒廠雅沐特為慶祝Fusion酒款上市10周年，並紀念該品牌已故董事長——被譽為印度單一麥芽之父的Neelakanta Rao Jagdale，特別推出Fusion X十周年紀念酒，全球限量1,010瓶。

雅沐特Fusion威士忌於2010年推出後，連續獲得許多獎項肯定。首創以印度六稜大麥與蘇格蘭泥煤大麥結合，是全球威士忌中單一品項獲獎最多的威士忌；並被《威士忌聖經》作者Jim Murray ，評為世界第三的優質威士忌，雅沐特也自此讓印度威士忌在全球佔有一席之地。

Fusion X是雅沐特對印度威士忌的過往與未來美好願景的致敬之作，以經典的 Fusion為基調，而後在西班牙PX雪莉桶中成熟了4年，在香氣與口感的表現 上，提供了全新感受。

Fusion X的外包裝，使用英國知名陶瓷品牌Wade手工製作的瓷瓶，瓶身印有 Neelakanta肖像與具有紀念意義地標的素描插畫，並使用葡萄牙進口軟木塞，瓶頭加裝以天鵝絨布袋包覆，值得威士忌收藏家收藏。

Fusion X搭載與Vlinder合作的特製NFC晶片，是印度威士忌首次嘗試使用高科技技術；以智慧型手機輕掃描瓶頭後，便可得知從原料到裝瓶的所有資訊，並驗證該瓶是否已被人開啟，以最先進科技提供豐富資訊也提高瓶封安全性。

Fusion X帶有明顯的熱帶水果與鹽焦糖香氣，中段展現出豐富乾果、香草奶油、太妃糖和厚實橡木的複雜層次與絲質般的滑順口感，尾韻具香甜水果與豐富的香料氣息，並有清爽泥煤縈繞不息。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雅沐特「Fusion X」紀念瓷瓶單一麥芽威士忌，全球限量1,010瓶，建議售價8,800元。圖／豪邁國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
雅沐特「Fusion X」紀念瓷瓶單一麥芽威士忌，全球限量1,010瓶，建議售價8,800元。圖／豪邁國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
雅沐特酒廠位於印度班加羅爾，創立於1948年。圖／豪邁國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
雅沐特酒廠位於印度班加羅爾，創立於1948年。圖／豪邁國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

延伸閱讀

Beam Suntory威士忌愛好會開張！綁定會員就抽波摩27年

額度不到台幣800元！主攻「信用小白」 印度FinTech新創發行低額度信用卡

印度少女被迫裸體唱歌遊村「安撫雨神」祈雨 母親竟在場贊成

印度博士猥褻女網友 檢方撤限禁但法官不准他回國

相關新聞

誠品周年慶連續18天首度「滿5千送1千」黑卡成長逾6成

誠品生活周年慶由南西店、信義店、松菸店率先展開，9月24日至10月11第一波，首度推出連續18天全館單日「滿5,000送...

懸浮的半凋零伊甸園超美！米蘭設計周寶格麗聚焦蛻變

米蘭設計周期期間，義大利品牌寶格麗（BVLGARI）於米蘭現代藝術博物館（Gallery of Modern Art，見...

微風廣場、微風南京周年慶先發 精品線上做疫情後盾

在疫情四伏下，百貨年度指標大檔周年慶今年備受挑戰，微風集團今宣布周年慶由微風廣場與微風南京聯手先發，在9月16日至10月...

500案內所／台北最後品嘗機會！白水豆花11日限時開賣

集結藝文、音樂、生活選物、美食等諸多元素的「500案內所」快閃活動，即將於9月10日正式登場。在諸多共襄盛舉的品牌中，也...

烈酒蛋黃酥、櫻花蓮蓉餅！5間「特色中秋禮盒」送心意

中秋節的腳步越來越近，「阿默蛋糕」今年新推出改良式蓮蓉餅，增添糕點口味變化；「綠帶純植物烘焙」、「LE GOUT」則各推...

學海無涯！積家大工坊課程再開 Reverso 90周年全解密

體驗、知識，總能為人們帶來嶄新體驗。積家宣佈品牌的「探索工作坊（Atelier d’Antoine ）」將從11月起推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。