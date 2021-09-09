懸浮的半凋零伊甸園超美！米蘭設計周寶格麗聚焦蛻變

米蘭設計周期期間，義大利品牌寶格麗（BVLGARI）於米蘭現代藝術博物館（Gallery of Modern Art，見稱GAM）展出以「蛻變」（Metamorphosis）為主軸的原創藝術創作。在GAM庭院的展覽空間中，米蘭理工大學全職教授Alba Cappellieri以品牌經典象徵─靈蛇為主角，探索在世界各地的古老文化中均代表著蛻變與重生的寓意。同時，寶格里也與四位跨國藝術大師Ann Veronica Janssens、東信（Azuma Makoto）、Daan Roosegaarde 以及建築師Vincent Van Duysen 合作，於米蘭不同的角落，透過各自的藝術視角演繹本次的「蛻變」主題。

以花藝聞名的日本藝術家東信為本次展覽共打造了兩件精彩的作品，其中「黃金伊甸」（Golden Eden）於寶格麗米蘭飯店（Bulgari Hotel Milan）的庭園展出。擅長運用花卉、水果與植物等大自然元素，創造匠心別運的前衛雕塑的東信，藉由銅製的幾何形狀樹木呈現伊甸花園，以簇葉向大自然致敬，並以具有生命的自然元素表達蛻變的概念。而在寶格麗米蘭飯店內展出的「黃金伊甸」（Golden Eden）則以靈蛇為主角，在3x3公尺鏡像結構上重現珍貴的伊甸園其中一半的花卉採金色特殊塗料處理，與不斷變化形狀的花，蛻變出每一刻不同的美。

荷蘭藝術家Daan Roosegaarde於米蘭設計週首次亮相的Lotus Oculus，是以羅馬萬神殿為靈感，由上百朵感光花卉所打造的生動藝術作品，透過光和材質之間的有形連結，說明「科技與大自然的蛻變」，為現代藝術博物館充滿歷史性的空間注入不同的當代生命力。自 1980 年代晚期開始，便以光線、色彩和大自然的光學現象為基礎創作的英裔比利時藝術家Ann Veronica Janssen，在本次展覽中的作品「gam gam gam」是運用自然光設計出專屬展場的裝置藝術，極簡和重複性的藝術元素，與現場宏偉的建築與華麗裝潢相映成趣。

最後，建築師Vincent Van Duysen在米蘭現代藝術博物館內建構了一隅冥想空間，創造出一方靜謐，充分沉澱身心。「藏身處」（Shelter）半透明表面，，在展廳及任何看見自身反射影像者的蛻變，打造寧靜的空間和沉澱身心的一方天地。此次寶格麗的展出所有作品均使用金屬、花卉、水和玻璃等天然材質，並且遵循循環經濟原則創作。 英裔比利時藝術家Ann Veronica Janssen擅長利用光線、色彩和大自然的光學現象為基礎，發展出獨具風格的作品。圖／寶格麗提供 日本藝術家東信這次於寶格麗米蘭飯店的庭院中展出作品「黃金伊甸Golden Eden」。圖／寶格麗提供 比利時建築師Vincent Van Duysen。圖／寶格麗提供 日本藝術家東信在米蘭現代藝術博物館展出以蛻變為核心的大型花卉裝置藝術「伊甸花園 The Garden of Eden」。圖／寶格麗提供 建築師Vincent Van Duysen打造了一隅冥想空間，巨大的作品透過純粹的形式呈現，座落於展廳中央，完美銜接單純簡約風格、建築形體以及豐富與宏偉的設計構想。圖／寶格麗提供 日本藝術家東信以擅長運用花卉、水果與植物等大自然元素，創造匠心別運的前衛雕塑作品聞名，在這次於寶格麗米蘭飯店的庭院中更呈現了個人對於伊甸園的獨到新詮釋。圖／寶格麗提供 寶格麗於米蘭現代藝術博物館展美麗的庭院外的展覽空間出「蛻變」展覽。圖／寶格麗提供 荷蘭藝術家Daan Roosegaarde於米蘭設計週為寶格麗創作由上百朵感光的花卉所打造、透過光線體現蛻變的藝術作品

Lotus Oculus。圖／寶格麗提供 日本藝術家東信這次於寶格麗米蘭飯店的庭院中展出作品「黃金伊甸Golden Eden」。圖／寶格麗提供 荷蘭藝術家Daan Roosegaarde於米蘭設計週為寶格麗創作由上百朵感光的花卉所打造、透過光線體現蛻變的藝術作品

Lotus Oculus。圖／寶格麗提供