微風廣場、微風南京周年慶先發 精品線上做疫情後盾

在疫情四伏下，百貨年度指標大檔周年慶今年備受挑戰，微風集團今宣布周年慶由微風廣場與微風南京聯手先發，在9月16日至10月3日啟動，周年慶期間，使用微風App的Breeze Pay微風錢包結帳，於微風廣場、微風南京當館累計消費滿2萬元，有機會抽中會員點數200萬點，等於購物金20萬。在周年慶前，微風精品線上9月9日起至9月15日率先啟動周年慶前哨戰，推出快閃flash sale 2折起優惠。

百貨業如何看待疫情再起？微風百貨事業處副總蔡碧芳指出，相較國外，台灣人防疫觀念好，預期未來疫情將演變為流感化的新常態，民眾與各行各業都要想辦法與之共存。因應疫情變化，百貨也會多做準備，電商、餐飲外帶外送等對應工具都準備好了，線上也彌補疫情線下業績。疫情下金字塔頂端消費力不受影響，且更追求訂製款、客製化，像是微風廣場的DIOR訂製系列活動光3天就可做到2千多萬的業績，不能出國的缺點反而變成集中國內消費的優點。

微風精品線上在2020年11月底上線，目前上線品牌約170家，微風透過擅長的精品，打造百貨電商差異化，微風強調，在微風線上買精品，一樣可到實體店享有換貨服務，不像在其他電商買精品擔心買到平輸或水貨。另外，周年慶期間，美妝在線上有專區，推出跨品牌美妝組合，創造與實體的差異化。因疫情線上購物需求增加，微風初估，自去年第四季上線後至今，線上業績約有4、5倍成長。

在微風據點中，客質消費力最高的微風廣場，強攻高端精品、珠寶，引進法國頂級珠寶FRED期間限定店、義大利高級珠寶Buccellati、以及TASAKI、CHAUMET、Cartier、BVLGARI、PIAGET等多家頂級珠寶全新、獨家商品到貨，周年慶微風廣場獨賣商品超過上百組。

貴婦最愛買的微風超市，嚴選20年最熱賣的經典人氣品，端出各種日本頂級水果迎嬌客，像是有葡萄界精品的石川羅馬紅寶石葡萄，一串6,500元，平均一顆葡萄價值200多元，口感相當奢華，另有岡山晴王麝香葡萄、靜岡哈密瓜等精品水果，難得享有周年慶優惠價，以及熟食三天王（Roast Beef炙燒沙朗牛、德國豬腳、美式肋排）拼盤，同樣首度推出8.5折2,500元優惠價，日本和牛原塊優惠6折起，美國OMAHA牛排同樣全面8折。