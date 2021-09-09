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Beam Suntory威士忌愛好會開張！綁定會員就抽波摩27年

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Beam Suntory威士忌愛好會集點活動辦法。圖／台灣三得利提供
Beam Suntory威士忌愛好會集點活動辦法。圖／台灣三得利提供

全球烈酒領導商Beam Suntory首度推出以「歐肯」、「波摩」、「拉弗格」、「山崎」、「白州」五大單一麥芽威士忌品牌為主的「Beam Suntory威士忌愛好會」LINE官方帳號，透過數位化的集點抽獎活動機制，號召喜愛威士忌的品酒人士加入成為專屬會員。

於活動期間即日起至2021年09月20日，至指定合作通路購買貼有「Beam Suntory威士忌愛好會」集點封籤之指定酒款系列商品，掃描封籤內QRcode、加入Beam Suntory威士忌愛好會官方LINE好友並完成會員綁定，即可登錄序號開始集點，會員點數可用於兌換抽獎機會；後續「Beam Suntory威士忌愛好會」將不定期舉辦各式回饋抽獎，會員更可獲得第一手品牌最新活動。首波開站抽獎活動「品酩永恆時光」已同步上線，於活動期間完成會員帳號綁定者，皆可獲得抽獎資格乙次。

首波活動最大獎項即推出夢幻逸品「波摩27年」，更有高年份3次蒸餾蘇格蘭威士忌「歐肯21年」、業界首創「歐肯白蘇維濃桶」、珍稀日本威士忌「山崎12年」等限量獎項，還有難得機會獲得「波摩30年認購權」。

榮獲「2018威士忌投資者指數（Rare Whisky Investors Ranking）」榜首的波摩單一麥芽蘇格蘭威士忌，擁有世界上最古老的威士忌熟成酒窖「1號酒窖」，熟成酒液在橡木桶中渡過悠長沉靜的歲月。其中每年只取兩桶、並以原桶強度（酒精濃度45.3％）裝瓶的「波摩30年」，是市場上難得一見的夢幻逸品。

「波摩27年永恆系列」，則以「沙漏」造型詮釋無價的時光累積。這兩款限量品項甫推出即掀起威士忌市場一波搶購熱潮，在威士忌迷心中有著不可取代的地位，現在加入會員即可獲得納入收藏的難得機會。

另一特殊獎項，是今年剛上市的精選限量酒款「歐肯白蘇維濃桶」，來自蘇格蘭唯一全程使用「3次蒸餾」製酒的歐肯威士忌酒廠，獨特的「3次蒸餾」讓純淨酒液能夠更加完美融合橡木桶的風味，因其使用白蘇維濃桶過桶技術，創新融合葡萄酒風味，酒體輕盈純淨，口感尾韻甘醇、細緻，是全球首創的限量商品，甫上市如今已經一瓶難求。

除首波開站抽獎活動外，Beam Suntory威士忌愛好會未來也將不定期提供更多夢幻酒款之收藏機會，即刻起加入Beam Suntory威士忌愛好會官方LINE好友並綁定成為會員，透過專屬平台讓每位品飲人士都可即時收到最新消息！LINE官方帳號網址：https://maac.io/1xgfS

台灣三得利總經理顧令德表示：「台灣三得利持續以企業經營在地化、深耕台灣市場作為經營理念，期望能以台灣角度思考、從在地思維出發，聆聽消費者的生活與需求，因此今年推出Beam Suntory威士忌愛好會會員機制，期望能以更多元、更貼近消費者飲酒習慣的方式來服務消費者，並將限量酒款回饋給長期支持Beam Suntory的大家。」 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「歐肯白蘇維濃桶風味 單一麥芽威士忌」為業界首創之白酒桶傑作，今年甫推出即售鑿。圖／台灣三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「歐肯白蘇維濃桶風味 單一麥芽威士忌」為業界首創之白酒桶傑作，今年甫推出即售鑿。圖／台灣三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Beam Suntory威士忌愛好會，以珍稀酒款「波摩27年永恆系列」單一麥芽蘇格蘭威士忌，回饋專屬會員。圖／台灣三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Beam Suntory威士忌愛好會，以珍稀酒款「波摩27年永恆系列」單一麥芽蘇格蘭威士忌，回饋專屬會員。圖／台灣三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Beam Suntory推出數位化集點抽獎活動機制，首波活動將「波摩27年」、「歐肯21年」、「山崎12年」回饋給專屬會員。圖／台灣三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Beam Suntory推出數位化集點抽獎活動機制，首波活動將「波摩27年」、「歐肯21年」、「山崎12年」回饋給專屬會員。圖／台灣三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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