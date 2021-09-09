500案內所／台北最後品嘗機會！白水豆花11日限時開賣

集結藝文、音樂、生活選物、美食等諸多元素的「500案內所」快閃活動，即將於9月10日正式登場。在諸多共襄盛舉的品牌中，也包含來自礁溪的排隊名店「白水豆花」，要以香滑嫩彈的豆花，為參與者帶來一股古樸的清涼。

《500輯》即將再於9月10日起，在台北士林推出期間限定的概念快閃店「500案內所」。活動集結各類型體驗工作坊、藝文講座、不插電音樂表演，還有《500輯》專題封面的微型插畫展與一系列首次問世的周邊商品，為民眾的生活帶來豐富而優質的能量。同時，「500案內所」更廣邀台灣各方精選生活品牌進駐，更添活動豐富性。

在眾多品牌中，店面門口總是擁有長長排隊人龍的「白水豆花」，無疑是500案內所活動中的一大亮點。白水豆花的豆花使用台灣各地新鮮湧泉製作，遵循古法直火煮漿，掌握濃度與溫度，並且加入台灣東岸太平洋深層海水作為天然凝固劑，融合山與海的微量元素，富有細緻口感與悠長的甘甜豆香。9月11日在活動現場，白水豆花將會一日快閃販售「麥芽糖花生桃膠豆花」，以純樸又精緻的味道，為展覽時光更添精彩。

上午11點起販售，歡迎自備餐具容器，以寬口可盛放500ml的容器為主，內用座位有限。

【關於500案內所】

難出國門的疫情時代，我們如此想念遊走他方時的各種情景，500輯開創一處質感與趣味交會的新鮮指引－「500案內所」，攜手顧問企畫公司Plan B旗下新品牌「Alife」，在坐擁大片藍天和寬廣腹地的台北市士林區福林路首次出擊，這個上攀即是七星山系的美麗基地，來往捷運站可步行或租用單車，近有各類服飾小吃、國定官邸古蹟，擴及外圍如科學教育館、故宮博物院，若隨著海拔高度垂直上升，盡收眼底的會是奢侈綠意景致。

「500案內所」可欣賞集結過往專題封面的微型插畫展，更將推出一系列首次問世的周邊商品，也邀請台灣各路優質生活品牌進駐，滿足早前被暫時壓抑的消費衝動。每逢周末及國定假日期間舉辦不同類型的豐富活動，如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和場場精彩的藝文講座，來這一趟絕對物超所值！

500案內所｜期間限定店

#期間限定快閃店 #質感生活新鮮指引 #人氣名店限時快閃 #500fu職人體驗坊

時間：2021年9月10日～11月14日；每日11:00-17:00