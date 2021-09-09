烈酒蛋黃酥、櫻花蓮蓉餅！5間「特色中秋禮盒」送心意

中秋節的腳步越來越近，「阿默蛋糕」今年新推出改良式蓮蓉餅，增添糕點口味變化；「綠帶純植物烘焙」、「LE GOUT」則各推出植物系蛋黃酥、烈酒系蛋黃酥等甜點，另外「agnè s b」以經典電影為基礎，打造出饒富藝術意境的中秋禮盒。百年歷史的「王德傳茶莊」更透過多種精選茶葉的組合，為中秋贈禮增添溫暖人情味。

王德傳茶莊

創立自1862年的王德傳茶莊，今年推出澄意、澄樂、澄靜、澄聚四款茶禮盒。其中「澄聚禮盒」，共有2019紅水烏龍＋金萱烏龍、四季安尚烏龍＋翠玉烏龍、特焙果香金萱烏龍＋四季烏龍等3種組合，中秋優惠價980～1280元不等。其中「特焙果香金萱烏龍」，採用有別以往的烘焙方式，增添茶湯溫厚口感與甜潤。「澄意禮盒」則是選用2011年的手工烘焙洪水烏龍，搭配上燒桐木盒，傳遞出濃厚的情意，中秋優惠價15,120元。另外澄靜、澄樂禮盒中，也各有凍頂烏龍、茉莉烏龍、頂級大禹嶺烏龍、北埔東方美人等不同茶款的搭配，每套1,450～7,380元不等。

阿默蛋糕

阿默蛋糕在今年中秋共推出8款精選禮盒，除了中式糕餅、法式點心外，今年新推出以傳統廣式月餅改良研發的「蓮蓉餅」，除了有加入紅土鹹鴨蛋黃的經典原味外，還有加入鹽漬櫻花、梅醋元素的櫻花口味。8款禮盒中，「大團圓雙層禮盒」即囊括有8種中西式糕點，滿足消費者的多元喜好，每盒原價900元，優惠價799元。另外還有蓮蓉餅禮盒、紅豆Q餅禮盒、蛋黃酥禮盒等選擇。

綠帶純植物烘焙

由王品集團投創的「綠帶純植物烘焙」，標榜捨棄雞蛋、牛奶、奶油等原料，改以南瓜、香蕉、椰子油等食材為原料，藉由純植物烘焙的方式，推出「山海饌純植物鳳梨酥禮盒」，共有3款不同特色內餡。其中「鹽之花檸檬」使用法國檸檬醬、台灣土鳳梨餡與法國鹽之花搭配，帶出果香交織的清新感。另外透過不同食材組合，還有「黑松露白葡萄」、「馬告巧克力」等口味，各有不同特色，每盒480～880元不等。

LE GOUT

以大人系的口味為出發，LE GOUT麵包店由武子靖操刀，以琴酒、萊姆酒、伏特加、威士忌等酒款，搭配上不同口味的特色內餡，推出4種口味的「微醺蛋黃酥」。「琴酒．檸檬白豆沙．乾燥玉米碎」透過琴酒的草北、果香、胡椒等香氣，搭配上白豆沙，呈現出清爽乾淨的味覺體驗，另外還有「萊姆酒．芋頭．白芝麻」、「伏特加．棗泥．芝麻」、「威士忌．栗子．杏仁角」等口味，衝擊出民眾對於蛋黃酥的全新想像。禮盒內同時搭配有的 Simple Kaffa 濾掛咖啡，每盒980元。

agnè s b

agnè s b今年以法國科幻電影「月亮之旅」（又譯月亮旅行記，Le Voyage dans la lune）的經典場面為題，推出「Autumn Breeze月餅禮盒」。包裝中印有以電影特效製作的微笑月亮，以及手繪膠卷中的其他電影場景等元素為主，透過獨樹一幟的藝術氣息，增添佳節氣氛。內容物則是包括有4入的軟心巧克力風味月餅，並以經典反諷點與星星圖騰注入品牌意象，每盒2,280元。