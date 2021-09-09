學海無涯！積家大工坊課程再開 Reverso 90周年全解密

體驗、知識，總能為人們帶來嶄新體驗。積家宣佈品牌的「探索工作坊（Atelier d’Antoine ）」將從11月起推出全新課程。由於2021年恰為品牌旗下「翻轉系列（Reverso）」腕表問世90周年，全新課程將聚焦在此系列背後的緣起、設計、史料，帶領收藏家或消費者，一窺Reverso系列背後在美學、工藝與時代背景的來龍去脈。

全新的Reverso翻轉系列主題探索工作坊將引人欣賞腕表的裝飾藝術（Art Deco）風格及其精妙的可翻轉表殼，並透過極少對外公開的原版專利文件、設計草圖，一窺1930年代腕表與社會的時空背景，更有Reverso翻轉系列腕表90載的發展時程。最後學員更將親手組裝一件Reverso腕表的表殼，透過50多枚零件，一解翻轉式結構的精妙複雜。