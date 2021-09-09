7-ELEVEN開賣「糖葫蘆」！台北市160間門市限量販售
減少群聚與外出，讓人經常想念起逛夜市的各種美味小吃。7-ELEVEN即日起首次推出「糖葫蘆」、「OPEN小將甘草芭樂」等夜市必吃的酸甜好滋味，其中獨家開賣的「糖葫蘆」於台北市160間門市每日限量販售，番茄搭配脆脆糖衣，展現古早風味，袋裝設計好吃又不沾手，售價35元；「OPEN小將甘草芭樂」將甘草味與芭樂清香組合成香甜爽脆好滋味，以OPEN小將外盒盛裝，方便外出食用，於6,200間7-ELEVEN門市皆可買到，售價49元。
7-ELEVEN同步推薦「三福鮮奶烤布丁」、「地瓜起司三明治」、「地瓜鮮奶油戚風蛋糕」等3款全新商品，其中最特別的是將含有豐富膳食纖維的地瓜加入三明治和戚風蛋糕中，製作成無負擔的輕食、甜點，地瓜控絕對不能錯過。「地瓜起司三明治」售價39元；「地瓜鮮奶油戚風蛋糕」售價42元，於苗栗以南地區2,700間門市限定販售。
甜食總是能帶來好心情，7-ELEVEN趁勢推出多款口味香濃、造型可愛的巧克力新品，其中OPEN小將包裝的「77芝麻乳加」以在地芝麻、花生融合牛軋及巧克力，減糖不甜膩的口感吃得出香濃風味，售價20元；吸睛冰棒造型「Choco Stick夾心巧克力」一次推出草莓、榛果兩種口味，冰過之後享用更有雪糕口感，每款售價45元；義大利爆紅巧克力品牌「Witor's巧克力餅乾」則有新口味牛奶巧克力、白巧克力，搭配酥脆餅乾一起入口，適合當作午茶點心享用，每款售價25元。
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