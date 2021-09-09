GUCCI高級珠寶歡愉花園系列 95件總價6.3億魔幻開園中

古馳（GUCCI）今日發表由品牌創意總監Alessandro Michele帶來的第二個高級珠寶系列「歡愉花園（Hortus Deliciarum）」，全系列以星瀑（Waterfall Stars）、夜幕（Nightfall）、玫瑰花園（Rose Garden）、動物王國（Animal Kingdom）與單顆寶石（Solitaires）五大系列，並集結洛可可、顫動珠寶、流蘇、蜜蜂、騎士戒等元素，全數95件作品總值約6億3,000萬元，同時這也是在義大利以外，繼中國、香港後全球海外發表的第三站。

GUCCI本次大量運用各種頗具話題的「新興」半寶石，例如蛋白石、拓帕石、錳鋁榴石、碧璽、尖晶石，並以其通透成色帶來雀躍的磁場頻率；例如夜幕系列的一件彩寶白金鑲鑽項鍊便使用一顆澳洲黑蛋白石為主石，並襯以黃鑽、粉紅色帝王托帕石、紅碧璽、橄欖石、柑橘石榴石...等各色寶石，捕捉落日時大氣天空中斑斕七彩的魔幻時刻，單價約3,075萬元，也是本次展出最高單價作品。

由於GUCCI的珠寶創作是先繪製草圖，然後才蒐集寶石將夢幻具現，讓「設計」先行、而非寶石先行，自由不受拘束的風格結構，更展現出南歐地中海的浪漫隨性；像是一件玫瑰花園系列的淡紫色粉紅色尖晶石白金鑲鑽項鍊，便總計鑲嵌有43顆尖晶石總重約138.8克拉，以及787顆鑽石，珠寶並隨附60多張證書，以飛揚的星宿，具象的蝴蝶結、緞帶、流蘇結構，展現洛可可式的裝飾戲劇效果，訂價約1,350萬元；而「顫動珠寶（Tremblant Jewelry）」則是本次全系列另一賞玩亮點，無論在珠寶或高級珠寶手表如Dancing Bee陀飛輪面盤之上，可動、顫動式（En tremblant）的結構，讓珠寶自由顫動，也像為無機的珠寶賦予了靈動生命力。

動物王國（Animal Kingdom）系列中，象徵勇氣的老虎、象徵力量的獅子相繼登場，例如一款頸飾項鍊（collier-style）以22尊獅頭雕像環繞著6.36克拉蛋白石，霸氣外顯；另一件黃色綠柱石獅頭黃金鑲鑽手環，則以具象、威嚇的「大貓」與口中的黃色綠柱石，展現金黃、宛如神話的古典意象。

值得一提的是：大克拉數、成色鮮豔的寶石則帶來宛如義大利開胃酒的甜蜜喜悅，例如阿富汗薄荷碧璽、橙色藍寶石紛紛化作兩件Solitaires單顆寶石系列的騎士戒主視覺，而一只Solitaires單顆寶石系列的紅碧璽更為本次展出最大寶石重約61.10克拉，戒指再鑲嵌633顆鑽石，訂價約1,450萬元。