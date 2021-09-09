快訊

璨樹颱風路徑大修！恐從宜花登陸北上 周末挾雨襲全台

800萬劑BNT疫苗確定到貨 郭台銘：大家搶很兇、要緊盯進度

喬治傑生展重現百年前原創銀雕香檳桶 配優雅魚子醬缽

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
喬治傑生全新銀雕作品純銀香檳杯、香檳桶、魚子醬盤、魚子醬湯匙。圖／喬治傑生提供
喬治傑生全新銀雕作品純銀香檳杯、香檳桶、魚子醬盤、魚子醬湯匙。圖／喬治傑生提供

來自丹麥的百年皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN），每年都會推出一款最具代表性的銀雕，以濃烈的斯堪地那維亞風格以及傳承百年的精湛工藝精心製作，為之注入永恆的生命。今年品牌重現喬治傑生大師於1921年時少量設計製作的一件銀雕香檳桶，並仔細為現代人配上精緻的銀雕香檳杯、以及可以一起使用的魚子醬銀雕器皿、魚子醬銀雕匙。由3位資深工匠耗時6個月、經上百道工序手工打造的細膩銀雕藝作自即日起至9月15日止於台北展出，9月22日起至28日止移師台中，以經時間淬鍊的極致工藝實現頂級餐桌美學。

喬治傑生董事總經理張正勳表示，銀雕新作靈感源自喬治傑生大師於1921年所設計的銀雕冰鎮酒桶，在當時受皇室貴族所託少量訂製，在百年後的2021年，由喬治傑生銀雕工坊資深專業銀匠複刻。香檳桶直徑與高度為25公分，幾何切面的桶身表面上裝飾喬治傑生著名的手工鎚痕工藝，經氧化散發獨樹一格的柔潤銀光，充滿仙氣、宛若月光。底座裝飾銀珠、上緣則以充滿生命力的藤蔓圖案浮雕飾邊。最吸睛的是兩側以手工雕刻的葡萄及葉片相互扭結纏繞而成的把手，猶如花環般充滿浪漫詩意。

全新銀雕香檳桶重現百年前的美學極致樣貌，同時為豐富美學生活的完整度，也針對現代生活習慣衍伸創作出銀雕香檳杯、魚子醬銀雕器皿、以及魚子醬銀雕匙等藝作。香檳杯與香檳桶同樣以藝術運動時期裝飾風格呈現，細膩鎚痕營造月光質感，握柄處裝飾扭結纏繞的葡萄藤蔓，不對襯地錯落垂墜的小巧葡萄串和葉脈，傳遞結實纍纍的富饒意象。

而針對品嚐年份香檳時的搭配的魚子醬，喬治傑生設計的銀雕器皿以新藝術時期最具代表性的葡萄碗為靈感，採用雙層設計結構，純銀的外層缽體底部綴以精緻雕刻與立體葡萄葉脈，可以裝盛冰塊；內層裝盛魚子醬的碗體則為手工吹製的無鉛水晶玻璃，銀製碗蓋上方綴以純銀立體葡萄裝飾。搭配的魚子醬銀雕匙以不易氧化的牛角為勺，純銀握柄末端亦裝飾葡萄藤蔓。魚子醬皿可拆卸清洗，平時亦能單獨當作碗缽或花器使用。

喬治傑生董事總經理張正勳女士出席2021銀雕媒體記者會。圖／喬治傑生提供
喬治傑生董事總經理張正勳女士出席2021銀雕媒體記者會。圖／喬治傑生提供
喬治傑生全新銀雕作品純銀魚子醬盤與魚子醬湯匙。圖／喬治傑生提供
喬治傑生全新銀雕作品純銀魚子醬盤與魚子醬湯匙。圖／喬治傑生提供
編號263C銀雕香檳杯，15萬元。圖／喬治傑生提供
編號263C銀雕香檳杯，15萬元。圖／喬治傑生提供
編號1507魚子醬銀雕器皿，46萬元。圖／喬治傑生提供
編號1507魚子醬銀雕器皿，46萬元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生全新銀雕作品純銀香檳杯和香檳桶。圖／喬治傑生提供
喬治傑生全新銀雕作品純銀香檳杯和香檳桶。圖／喬治傑生提供
編號357銀雕香檳桶，290萬元。圖／喬治傑生提供
編號357銀雕香檳桶，290萬元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生董事總經理張正勳女士出席2021銀雕媒體記者會。
喬治傑生董事總經理張正勳女士出席2021銀雕媒體記者會。
魚子醬銀雕匙，23,000元。圖／喬治傑生提供
魚子醬銀雕匙，23,000元。圖／喬治傑生提供

延伸閱讀

網壇傳奇費德勒也是時尚咖 現身酩悅香檳影片聊風土

西門「巨無霸舒芙蕾」浮誇登場！另有草莓＆白葡萄夾心，再搭乳酪焦糖杯

金門水試所養殖海葡萄首次開賣 嚐鮮價全台最便宜

綠色魚子醬養殖成功 金門水試所海葡萄上市

相關新聞

喬治傑生展重現百年前原創銀雕香檳桶 配優雅魚子醬缽

來自丹麥的百年皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN），每年都會推出一款最具代表性的銀雕，以濃烈的斯堪地那維亞風格以...

台中百貨周年慶今起跑 鎖定5倍券大餅商機

行政院今早公布「振興五倍券」確定於10月8日開放民眾領取。台中市各大百貨業鎖定五倍券大餅商機，廣三SOGO加碼持3千券可...

Semeur聖娜與7-11聯合展店！加速布局社區型麵包烘焙店

統一聖娜多堡旗下烘焙連鎖品牌「Semeur聖娜」近年來持續積極展店，展店區域鎖定都會中心區，並以交通轉運或百貨商場等人流...

法式甜美曾之喬巧揹Longchamp 進駐高雄推其間限定訂製

法國精品品牌Longchamp於高雄E SKY MALL義享時尚廣場開設全台灣首間RISE形象概念店，甜美女星曾之喬更親...

挑戰最強持妝！Bobbi Brown粉底升級、蘭蔻推隨行包

天氣持續炎熱，雖然外出都要戴口罩，但對於需要化妝的人來說，持妝這件事情還是很重要，Bobbi Brown把熱賣的冬蟲夏草...

頭份「四月八」 陪過中秋連假 17、18日線上直播晚會

客委會客庄12大節慶苗栗縣頭份「四月八」慶典，去年受疫情影響停辦，今年「2021頭份四月八 靚燈好客節」2場晚會「庄神弄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。