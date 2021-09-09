喬治傑生展重現百年前原創銀雕香檳桶 配優雅魚子醬缽
來自丹麥的百年皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN），每年都會推出一款最具代表性的銀雕，以濃烈的斯堪地那維亞風格以及傳承百年的精湛工藝精心製作，為之注入永恆的生命。今年品牌重現喬治傑生大師於1921年時少量設計製作的一件銀雕香檳桶，並仔細為現代人配上精緻的銀雕香檳杯、以及可以一起使用的魚子醬銀雕器皿、魚子醬銀雕匙。由3位資深工匠耗時6個月、經上百道工序手工打造的細膩銀雕藝作自即日起至9月15日止於台北展出，9月22日起至28日止移師台中，以經時間淬鍊的極致工藝實現頂級餐桌美學。
喬治傑生董事總經理張正勳表示，銀雕新作靈感源自喬治傑生大師於1921年所設計的銀雕冰鎮酒桶，在當時受皇室貴族所託少量訂製，在百年後的2021年，由喬治傑生銀雕工坊資深專業銀匠複刻。香檳桶直徑與高度為25公分，幾何切面的桶身表面上裝飾喬治傑生著名的手工鎚痕工藝，經氧化散發獨樹一格的柔潤銀光，充滿仙氣、宛若月光。底座裝飾銀珠、上緣則以充滿生命力的藤蔓圖案浮雕飾邊。最吸睛的是兩側以手工雕刻的葡萄及葉片相互扭結纏繞而成的把手，猶如花環般充滿浪漫詩意。
全新銀雕香檳桶重現百年前的美學極致樣貌，同時為豐富美學生活的完整度，也針對現代生活習慣衍伸創作出銀雕香檳杯、魚子醬銀雕器皿、以及魚子醬銀雕匙等藝作。香檳杯與香檳桶同樣以藝術運動時期裝飾風格呈現，細膩鎚痕營造月光質感，握柄處裝飾扭結纏繞的葡萄藤蔓，不對襯地錯落垂墜的小巧葡萄串和葉脈，傳遞結實纍纍的富饒意象。
而針對品嚐年份香檳時的搭配的魚子醬，喬治傑生設計的銀雕器皿以新藝術時期最具代表性的葡萄碗為靈感，採用雙層設計結構，純銀的外層缽體底部綴以精緻雕刻與立體葡萄葉脈，可以裝盛冰塊；內層裝盛魚子醬的碗體則為手工吹製的無鉛水晶玻璃，銀製碗蓋上方綴以純銀立體葡萄裝飾。搭配的魚子醬銀雕匙以不易氧化的牛角為勺，純銀握柄末端亦裝飾葡萄藤蔓。魚子醬皿可拆卸清洗，平時亦能單獨當作碗缽或花器使用。
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