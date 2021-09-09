台中百貨周年慶今起跑 鎖定5倍券大餅商機

行政院今早公布「振興五倍券」確定於10月8日開放民眾領取。台中市各大百貨業鎖定五倍券大餅商機，廣三SOGO加碼持3千券可換2倍回饋，台中大遠百端出VIP預購同享正檔回饋、新光三越全館60家改裝新櫃登場、豐原太平洋百貨祭出「百萬黃金特別企劃」，全館單筆消費滿2千，有機會將市值100萬元黃金抱回家。

一年一度百貨周年慶開打！台中廣三SOGO率先於今天(9日)開跑，全館超過10萬件獨家商品，刺激消費者買氣，配合行政院振興券方案，10月3日至10月17日止，持指定金額紙本振興券館內消費滿3千，即可兌換「6千元振心禮金」乙本 (限量1萬份)，等同2倍回饋。

對於行政院今天公布的「振興五倍券」確定於10月8日領取，台中大遠百、新光三越與豐原太平洋百貨均表示，「相當期待」，目前相關振興券回饋方案與活動日期仍在討論中，近期將公告，消費者可期待。

台中大遠百邁入第10年，為回饋老客戶愛戴，今天(9日)至22日為VIP預購同享正檔回饋，全館累計滿5千送5百，刷指定銀行卡單筆分期6千送200；大遠百也注意到，疫情期間民眾無法出國的苦悶，本月9日至21日舉辦「Japan文化美食賞味之旅」，將日本夏日祭典特色、美食、好酒與甜點，帶到台灣消費者眼前。

新光三越來勢洶洶，全館60家改裝新櫃陸續登場，尤其針對周年慶業績主力的化妝品，16家化妝品品牌全新改裝開幕，其中，引進百年傳奇保養品牌Helena Rubinstein 赫蓮娜，強攻頂級化妝品市場。家用家電更引進飛利浦居家智能鎖等新櫃登場。