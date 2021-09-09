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Semeur聖娜與7-11聯合展店！加速布局社區型麵包烘焙店

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Semeur聖娜現烤烘焙複合店運用品牌色Semeur粉，妝點出不同的年輕色彩，主打女性消費族群。圖／7-ELEVEN提供
Semeur聖娜現烤烘焙複合店運用品牌色Semeur粉，妝點出不同的年輕色彩，主打女性消費族群。圖／7-ELEVEN提供

統一聖娜多堡旗下烘焙連鎖品牌「Semeur聖娜」近年來持續積極展店，展店區域鎖定都會中心區，並以交通轉運或百貨商場等人流匯集處為主，但疫情逐漸改變消費者的購物習慣及動線，開始轉向至社區周邊就近購買，因此Semeur聖娜著手規畫與7-ELEVEN進行聯合展店，合力打造出新一代的烘焙專業店舖樣貌，首店「松德門市」位於捷運松山站5號出口，鄰近台北市饒河街夜市與慈祐宮，匯集住宅、觀光兩種商圈，在15坪的複合空間裡規畫了現烤烘焙設備，同時增加聯名商品、冠軍麵包、名店名物等更多元的商品結構，滿足消費者的採購需求，預計年底前將與7-ELEVEN攜手再開出3店。

Semeur聖娜表示，與7-ELEVEN進行聯合展店可加快展店速度、降低開店成本，雙方共享來客並打造商圈新磁點，「Semeur聖娜」約7成皆為女性客層、主要來客尖峰為下午4點至晚上7點，可與7-ELEVEN的銷售客層與時段互補，同時透過OPENPOINT會員整合，集點與兌點都更加方便。此外，透過Semeur聖娜現烤出爐的麵包與糕點，搭配CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL珍珠與CITY TEA現萃茶等飲品，滿足消費者追求多樣化商品的需求，同時也展現出集團在「現烤烘焙複合店」的價值感及專業，預計將可帶進更多新來客。

Semeur聖娜與7-ELEVEN聯合展店的首店「松德門市」總坪數60坪，「Semeur聖娜」約占15坪的空間，各有獨立營運空間但可共享公共區域。Semeur聖娜打造全新「微型後場」，小空間也可提供現烤出爐的麵包；出爐區透過「迴風導流技術」，讓剛出爐的麵包香氣可傳遞到店外吸引顧客入店。早餐時段為了便利快速，可選購7-ELEVEN的包裝麵包，Semeur聖娜著重在下午時段麵包現烤出爐，運用麵包香氣與糕點強化下午4點至晚上7點的下午茶時段，並將定期搭配CITY CAFE與現萃茶推出午茶組合價。。

聯名商品是Semeur聖娜現烤烘焙複合店的主打特色之一，推出使用CITY CAFE咖啡萃取原液的「德式布丁－咖啡拿鐵」、表面以CITY PEARL黑糖珍珠裝飾的「黑糖珍珠蛋塔」；第二波預計於10月運用7-ELEVEN松德門市與COLD STONE的複合店型，推出將COLD STONE冰淇淋與麵包結合的特色商品。現場還可買到每日限量供應、由聖娜烘焙總監游東運師傅所開發的「丹麥布朗尼」，為獲得2019年世界盃麵包大賽銀獎時所開發的產品，將布朗尼先以酒漬櫻桃進行調味，再包入丹麥堡體當中，呈現外酥脆內綿密的多層次口感。另將與其他品牌聯手合作，引進吳寶春無嫌鳳梨酥、新竹熱銷伴手禮－春上布丁蛋糕、網路月銷上萬條的法藍四季起酥三明治、馬修嚴選頂級優格等。

位於7-ELEVEN松德門市的Semeur聖娜現烤烘焙複合店9月12日前消費滿200元送2張50元抵用券（使用期限9月30日），消費滿250元再送Semeur環保購物袋、限量送完為止；開幕首月於Semeur聖娜松德門市消費，持icash 2.0及icash pay可享OPEN POINT點數10%回饋。

Semeur聖娜在15坪的複合空間裡，規畫了現烤烘焙設備，同時增加聯名商品、冠軍麵包及名店名物等更多元的商品結構。圖／7-ELEVEN提供
Semeur聖娜在15坪的複合空間裡，規畫了現烤烘焙設備，同時增加聯名商品、冠軍麵包及名店名物等更多元的商品結構。圖／7-ELEVEN提供
Semeur聖娜與7-ELEVEN進行聯合展店，合力打造出新一代的烘焙專業店舖樣貌，首店「松德門市」位於捷運松山站5號出口。圖／7-ELEVEN提供
Semeur聖娜與7-ELEVEN進行聯合展店，合力打造出新一代的烘焙專業店舖樣貌，首店「松德門市」位於捷運松山站5號出口。圖／7-ELEVEN提供
Semeur聖娜著重在下午時段麵包現烤出爐，運用麵包香氣與糕點強化下午4點至晚上7點的下午茶時段。圖／7-ELEVEN提供
Semeur聖娜著重在下午時段麵包現烤出爐，運用麵包香氣與糕點強化下午4點至晚上7點的下午茶時段。圖／7-ELEVEN提供
Semeur聖娜與7-ELEVEN聯合展店，掌握疫情後消費模式的改變，加速布局社區型現烤麵包烘焙店。圖／7-ELEVEN提供
Semeur聖娜與7-ELEVEN聯合展店，掌握疫情後消費模式的改變，加速布局社區型現烤麵包烘焙店。圖／7-ELEVEN提供
Semeur聖娜現烤烘焙複合店推出推出使用CITY CAFE咖啡萃取原液的「德式布丁－咖啡拿鐵」。圖／7-ELEVEN提供
Semeur聖娜現烤烘焙複合店推出推出使用CITY CAFE咖啡萃取原液的「德式布丁－咖啡拿鐵」。圖／7-ELEVEN提供
Semeur聖娜現烤烘焙複合店推出表面以CITY PEARL黑糖珍珠裝飾的「黑糖珍珠蛋塔」。圖／7-ELEVEN提供
Semeur聖娜現烤烘焙複合店推出表面以CITY PEARL黑糖珍珠裝飾的「黑糖珍珠蛋塔」。圖／7-ELEVEN提供
「丹麥布朗尼」由聖娜烘焙總監游東運師傅所開發，為獲得2019年世界盃麵包大賽銀獎時所開發的產品，由於製作過程非常繁複，每日僅能限量供應。圖／7-ELEVEN提供
「丹麥布朗尼」由聖娜烘焙總監游東運師傅所開發，為獲得2019年世界盃麵包大賽銀獎時所開發的產品，由於製作過程非常繁複，每日僅能限量供應。圖／7-ELEVEN提供

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