法式甜美曾之喬巧揹Longchamp 進駐高雄推其間限定訂製
法國精品品牌Longchamp於高雄E SKY MALL義享時尚廣場開設全台灣首間RISE形象概念店，甜美女星曾之喬更親臨新店，以俏皮又優雅的小女人風格玩賞Longchamp 2021非常巴黎Très Paris的主題，分別演繹了俏麗精巧的Roseau包款以及時髦的My Pliage®尼龍訂製包。為歡慶新店開幕，潮流感十足的My Pliage®系列即日起至9月21日止，搶先在高雄E SKY義享店開放訂製服務。
曾之喬表示，整家店的裝潢和本季的秋冬服裝一樣都注入了許多巴黎日常生活細節，包括從法國空運來台的擺設。而兩款包包不同的風格也都她愛不釋手：「Roseau系列的最新寬大版鍊結設計，使整個包包散發俏皮復古的性格，是本季讓我最印象深刻的創作之一；My Pliage® Signature系列今年添增的迷你小包尺寸，繽紛可愛的造型，好想立馬帶一顆回家 ! 」而她也注意到，My Pliage® Signature系列更運用回收寶特瓶打造環保包身布料製作，體現品牌愛護自然與地球的永續精神，。
Longchamp E SKY義享店以全新形象呈現，彷彿大型收藏品的奔馬logo點出品牌與馬術間的深厚淵源，而牆上懸掛的一幅幅藝術畫報則描繪 Longchamp皮革菸斗製造商起家的歷史軌跡，並以溫潤的米色調營造如家一般的舒適感，代表品牌活力的綠色擺件，則為明亮暖白的空間注入清新綠意。
為歡慶高雄E SKY義享店新開幕而於開幕期間登場的My Pliage®訂製服務，本季新增迷你尺寸的My Pliage® Signature，共提供16種繽紛色彩可選，消費者可以運用英文字母、 數字或符號排列隨心所欲創造個人符碼，輕鬆玩出獨具風格的潮流配件。而MyPliage® Club則迎來全新小型手提包尺寸和淡黃色、淡灰色等嶄新的活潑色彩，為My Pliage® Club注入繽紛多變的性格。My Pliage® 系列亦於線上精品店推出。
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