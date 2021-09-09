挑戰最強持妝！Bobbi Brown粉底升級、蘭蔻推隨行包

天氣持續炎熱，雖然外出都要戴口罩，但對於需要化妝的人來說，持妝這件事情還是很重要，Bobbi Brown把熱賣的冬蟲夏草精華粉底全新升級，有著75%精華液成份，上妝更持久，還能保養肌膚；蘭蔻則是主打零粉感超持久粉底，並推出零粉感24H隨行包，讓大家體驗持妝的威力。

Bobbi Brown冬蟲夏草精華粉底從2019年上市，被稱為光澤系養膚底妝，2021年9月全新升級，打出「上妝就是保養」，升級10倍冬蟲夏草、人蔘精華，並加強持色發光，含有25種奢養成分及荔枝精華、竹葉萃取、玻尿酸鈉，讓肌膚飽滿有彈性，還有SPF40/PA++++防護，提升抵禦紫外線與環境的破壞。

另也同步上市持妝乳，在化妝前抹上，能夠立刻校正素顏，均勻明亮膚色。