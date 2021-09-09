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挑戰最強持妝！Bobbi Brown粉底升級、蘭蔻推隨行包
天氣持續炎熱，雖然外出都要戴口罩，但對於需要化妝的人來說，持妝這件事情還是很重要，Bobbi Brown把熱賣的冬蟲夏草精華粉底全新升級，有著75%精華液成份，上妝更持久，還能保養肌膚；蘭蔻則是主打零粉感超持久粉底，並推出零粉感24H隨行包，讓大家體驗持妝的威力。
Bobbi Brown冬蟲夏草精華粉底從2019年上市，被稱為光澤系養膚底妝，2021年9月全新升級，打出「上妝就是保養」，升級10倍冬蟲夏草、人蔘精華，並加強持色發光，含有25種奢養成分及荔枝精華、竹葉萃取、玻尿酸鈉，讓肌膚飽滿有彈性，還有SPF40/PA++++防護，提升抵禦紫外線與環境的破壞。
另也同步上市持妝乳，在化妝前抹上，能夠立刻校正素顏，均勻明亮膚色。
蘭蔻最持久的粉底就是零粉感超持久粉底，有著超強持妝效果與水潤質地，為讓更多人體驗，推出零粉感24H隨行包，即日起購買蘭蔻粉底系列任兩樣（需含一瓶粉底液）就免費贈送，有著零粉感經典UNSTOPPABLE標語的時髦黑白托特袋，還有2 IN 1專業粉底/遮瑕刷，搭配運動毛巾，剛好出遊／出油都不怕。
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