麝香葡萄、雷電哈密瓜家樂福買得到 泰奶啤酒獨家推出

疫情影響，今年中秋團聚烤肉的計畫可能泡湯，但趁此機會對許久沒見面的遠方親友送上好禮可不能少。家樂褔今年特選多款日本進口水果禮盒，除了可以買來送禮傳達關心，自己吃也能一解無法出國的旅遊癮。

今年推出包括日本頂級麝香葡萄以及貓眼葡萄禮盒，每盒約650克，售價999/888元，果肉碩大飽滿且無籽，甜度高表皮薄，汁多美味，入口留香。而日本北海道雷電紅肉哈密瓜，來自北海道雷電海岸，與夕張哈密瓜同為北海道代表水果，但果肉甜度比夕張哈密瓜更高，甜度醇厚，果汁豐富，現在正是品嚐最佳時機，搭配肉類一起食用更是美味，每盒約1.5公斤，售價1,688元。另外還有日本20世紀梨禮盒/新甘泉梨禮盒，每盒約2.5公斤，售價1,299元。

搭配「99購物節」家樂福線上購物即日起至9月10日每天00:00開搶99元折價券、599元免運券，活動期間單筆消費滿1,388元領券折3%、滿1,688元領券折5%。家樂福線上購物更與LINE Pay合作，9月10日當天在LINE活動網頁送上家樂福10%折扣碼，當日不限金額線上購物使用LINE Pay消費可獲得4%折扣，與折扣碼活動可併用，最多可折14%，最適合趁此時機入手高價禮盒享回饋。

另外，中秋佳節家庭聚餐烤肉當然也不能少了啤酒搭配，即日起至9月22日前單筆購買啤酒系商品（台灣菸酒/海尼根啤酒除外）每滿299元現折30元，單筆最高限折90元。同步推出口味獨特的通路獨家新品祭出優惠，包括台虎艾爾啤酒血橙蜜柑口味，酒體顏色呈現出活潑開朗的粉紅橘，柑橘香氣濃郁又清甜。喜愛嚐鮮的民眾，也不能錯過啤酒頭釀造與珍煮丹攜手推出的黑糖啤酒與泰泰厚奶啤酒，濃郁黑糖的滑順口感圍繞，苦中帶甜的獨特滋味非常值得一試。而於2014年獲得全球啤酒WBC世界啤酒大賽金牌獎的英國Magicrock啤酒，擁有時尚設計瓶身，年輕人必嚐鮮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康