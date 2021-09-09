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頭份「四月八」 陪過中秋連假 17、18日線上直播晚會

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣「頭份平安 線上音樂會」9月17日、18日線上直播，頭份市長羅雪珠等人民眾屆時觀賞。記者范榮達／攝影
苗栗縣「頭份平安 線上音樂會」9月17日、18日線上直播，頭份市長羅雪珠等人民眾屆時觀賞。記者范榮達／攝影

客委會客庄12大節慶苗栗縣頭份「四月八」慶典，去年受疫情影響停辦，今年「2021頭份四月八 靚燈好客節」2場晚會「庄神弄藝」及「庄神搖滾」，更名「頭份平安 線上音樂會」，延期到9月17日、18日，臉書「頭份市公所-緣頭小份」粉絲專頁線上直播，副縣長鄧桂菊、頭份市長羅雪梅等人今天邀請鄉親觀賞，歡度中秋節連假。

「頭份平安 線上音樂會」將原先四月八成年禮儀式，改為中秋節的月娘祈福儀式，希望早日脫離疫情的威脅，恢復正常的生活，17日晚上7點首先登場的庄神弄藝晚會，安排YOYO家族-柳丁哥哥和天竺鼠姊姊帶動跳，即將成真火舞團、戰嬿舞樂團、安地斯樂團，搭配在地頭份皇家舞蹈團、邱可芬舞蹈團、青盈舞蹈團等優質社團表演。

18日7點庄神搖滾晚會，6組歌手包括高爾宣、宇宙人、張庭瑚、柯泯薰，及吉那罐子、青鳥合唱團，以類音樂祭方式，結合頭份庄神信仰表演，客委會副主委范佐銘、縣議員陳光軒、鄭聚然及鄧桂菊、羅雪梅等人今天邀鄉親疫情期間，屆時在家線上觀賞直播，也是中秋節活動最好選擇之一。另外，頭份市永貞宮牌樓於18日上午10點到下午5點兌換區，憑2張7到9月的統一發票就可以換到1盞花燈，先前美食地圖的3個集章，兌換悠遊卡。

頭份市公所指出，農曆四月八是釋迦牟尼誕辰日，地方耆宿傳說民國初年上街（上公園）與下街（下公園）元宵節舉辦花燈對抗比賽難分軒輊，相約農曆3月23日媽祖聖誕再較量一次，但仍未分勝負，因此四月八總決賽，永貞宮共襄盛舉，組織4大庄迎媽祖到北港過火回鑾，一連4天演戲酬神，攤商趕集加上數以萬計食客湧入，逐漸形成一年一度盛事，也入選客庄12大節慶。

苗栗縣「頭份平安 線上音樂會」9月17日、18日線上直播，頭份市長羅雪珠等人民眾屆時觀賞。記者范榮達／攝影
苗栗縣「頭份平安 線上音樂會」9月17日、18日線上直播，頭份市長羅雪珠等人民眾屆時觀賞。記者范榮達／攝影

中秋節 疫情 直播

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