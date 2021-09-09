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肉量變3倍！吉野家3款「燒肉山丼飯」登場 只賣21天

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
吉野家於中秋節前夕，應景推出3款燒肉丼飯。圖／吉野家提供
吉野家於中秋節前夕，應景推出3款燒肉丼飯。圖／吉野家提供

隨著中秋烤肉節將至，「吉野家」將於9月10日起，應景推出期間限定燒肉名山系列，包括有BBQ燒肉丼、富士燒肉丼，以及肉量達到約3倍的「喜瑪拉雅燒肉丼」，甚至有堆滿3～4人份燒烤牛肉的「特盛燒肉皿」，讓肉食愛好者能夠親鬆享受燒肉時光。

創立自1899年的吉野家，乃是日本代表性的牛肉丼飯餐廳，並於1988年正式登台，在台也不斷推出一系列日式特色料理。9月10日至9月30日期間，吉野家以高山造型為概念，透過燒烤牛肉搭配上特製的日式醬汁，以及芝麻、半熟蛋、蔥花等元素，推出期間限定的燒肉名山系列。其中「BBQ燒肉丼」，採一般單人份量，讓民眾可以享受燒肉、醬汁、半熟蛋汁相互交融的層次風味，每份185元。

針對喜愛大份量肉片的民眾，以富士山為名的「富士燒肉丼」，肉量加大達到2倍，更能享受大口吃肉的樂趣，每碗299元；至於「喜瑪拉雅燒肉丼」則是將肉量增加至約3倍，乃是活動中最大肉量的丼飯，每碗為499元，除此之外，吉野家也推出燒肉盤「特盛燒肉皿」，內含適合3～4人分享的燒肉，省去中秋自己烤肉的煩惱，每份499元。

未來除了「BBQ燒肉丼」將會成為常態性商品外，本次活動中的其他產品均採期間限定，僅限於門市販售，未於外送平台上線。

以富士山為名的「富士燒肉丼」，每碗299元。圖／吉野家提供
以富士山為名的「富士燒肉丼」，每碗299元。圖／吉野家提供
「喜瑪拉雅燒肉丼」將肉量增加至約3倍，每碗為499元。圖／吉野家提供
「喜瑪拉雅燒肉丼」將肉量增加至約3倍，每碗為499元。圖／吉野家提供
提供3～4人份燒肉的「特盛燒肉皿」，每份499元。圖／吉野家提供
提供3～4人份燒肉的「特盛燒肉皿」，每份499元。圖／吉野家提供

烤肉 中秋 日本

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