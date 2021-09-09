肉量變3倍！吉野家3款「燒肉山丼飯」登場 只賣21天

隨著中秋烤肉節將至，「吉野家」將於9月10日起，應景推出期間限定燒肉名山系列，包括有BBQ燒肉丼、富士燒肉丼，以及肉量達到約3倍的「喜瑪拉雅燒肉丼」，甚至有堆滿3～4人份燒烤牛肉的「特盛燒肉皿」，讓肉食愛好者能夠親鬆享受燒肉時光。

創立自1899年的吉野家，乃是日本代表性的牛肉丼飯餐廳，並於1988年正式登台，在台也不斷推出一系列日式特色料理。9月10日至9月30日期間，吉野家以高山造型為概念，透過燒烤牛肉搭配上特製的日式醬汁，以及芝麻、半熟蛋、蔥花等元素，推出期間限定的燒肉名山系列。其中「BBQ燒肉丼」，採一般單人份量，讓民眾可以享受燒肉、醬汁、半熟蛋汁相互交融的層次風味，每份185元。

針對喜愛大份量肉片的民眾，以富士山為名的「富士燒肉丼」，肉量加大達到2倍，更能享受大口吃肉的樂趣，每碗299元；至於「喜瑪拉雅燒肉丼」則是將肉量增加至約3倍，乃是活動中最大肉量的丼飯，每碗為499元，除此之外，吉野家也推出燒肉盤「特盛燒肉皿」，內含適合3～4人分享的燒肉，省去中秋自己烤肉的煩惱，每份499元。