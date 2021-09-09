網壇傳奇費德勒也是時尚咖 現身酩悅香檳影片聊風土

法國酩悅香檳宣佈推出一系列的《探索》影片，影片第一季首位登場嘉賓為酩悅香檳全球大使、國際知名網球選手羅傑．費德勒（Roger Federer）。羅傑．費德勒回到酩悅香檳城市艾培涅（Epernay），展開他對酩悅香檳的觀察並進行酒莊解秘，透過與酩悅香檳成員的對談，一解艾培涅獨特風土的人文軼事，從香檳到當地風土，帶出了一系列引人入勝的故事。

法國酩悅香檳《探索》系列影片，展現酩悅香檳的風土與獨特性，並特別邀請酩悅香檳的多位好友，透過他們的洞察，帶領消費者領略從他們視野中所觀察到的酩悅香檳。

第一季《探索》影片開篇畫面，網球體壇傳奇人物羅傑．費德勒漫步在葡萄園，藉由雙手伸進泥土中感受當地風土，從自身的角度體驗接近大地的真切與友好，透過鏡頭傳達給觀眾；在與酒莊專業人士的隨興交談，一同領略酩悅香檳自2007年以來，致力發展的多樣性和永續葡萄栽培技術。

話題一轉，羅傑．費德勒走進酒窖，與酩悅香檳總製酒師Benoît Gouez談笑風生，回憶每款酩悅香檳傳奇酒款，像是再次感受榮耀成就的當下，高聲喝采的絢爛時刻。

羅傑．費德勒表示：「透過此次艾培涅（Epernay）的酒莊與葡萄園巡禮，以及所有的交談與對話，我感受到酩悅香檳的真切熱情，這是令人難以忘懷的經驗，這些美好體驗都為下一杯香檳增添動人氣息、讓每一個歡慶時刻更加令人難忘。」

全新系列影片《探索》於今年秋季發佈，由法國著名攝影師兼電影導演埃里克．瓦利（Eric Valli）執導。做為影壇常勝軍的奧斯卡獎提名者，瓦利以其精湛的自然攝影而聞名，對於在艾培涅拍攝的《探索》系列，導演將鏡頭語言交給自然真實的葡萄園與酒窖，捕捉無法被復刻的景點光線、色彩和質地，透過畫面紀錄下的風土，緊密地與酩悅香檳精神做出連結，道盡鮮為人知的人文故事。

導演埃里克．瓦利指出：「酩悅香檳莊園是極具魅力且迷人的，從葡萄園到酒窖的每一個枝微末節，都足以讓我捕捉到艾培涅的動人，以及酩悅香檳對香檳製作技藝的奉獻。」

《探索》系列影片將由多位酩悅香檳品牌大使輪番上陣，通過與葡萄種植者和總製酒師的對談，挖掘艾培涅酩悅香檳莊園的豐富性，以及釀酒技藝的廣度與深度。引人入勝的篇篇章節，帶領旁觀者一窺動人的品牌底蘊，令酩悅香檳的傳奇色彩更添魅力。

酩悅香檳《探索》系列影片，可於酩悅香檳台灣粉絲團欣賞。 羅傑．費德勒走進酒窖，探索窖藏多年的經典酒款。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 羅傑．費德勒走入酩悅香檳艾培涅（Epernay）葡萄園巡禮。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 羅傑．費德勒與酩悅香檳總製酒師Benoît Gouez ，談起年份香檳的美好。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康