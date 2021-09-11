優格成減重抗疫首選，網友推薦這品牌！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「優格」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的優格五大品牌，以及近三個月網友熱議的優格熱門口味有哪些。

優格是許多正在進行飲食管理的所人熱愛的選擇，又因含有豐富的蛋白質及益生菌，除了能促進腸胃蠕動、改善消化不良的便祕問題外，更有助於提升免疫力，而成為最佳的健康解饞食品，也因此受到許多民眾的愛戴。

通路自有品牌主打平價與高CP感、「馬修嚴選」優格走精品路線

在天氣逐漸回溫的春夏之際，漸有民眾會將優格作為早餐或飯後甜點食用，追蹤近半年來優格的話題討論，發現市售優格的品牌百百種，而網友普遍會提到如「光泉」、「福樂」等老字號品牌。而光泉更因前陣子推出的新品「頂級牛奶燕麥優酪」，與許多網紅及Youtuber合作獲得不少討論，其中，Youtuber「陪沈團」更在影片中，教了許多使用此款優格製作的料理，讓不少網友大讚「燕麥優格也太讚！蛋沙拉整個輕鬆做」、「超有誠意的介紹優格！可以做多種口味司康好讚」。

優格5大品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

有些通路商也會推出自有品牌來搶攻市場，例如「Kirkland科克蘭」便為「Costco好市多」的自有品牌，其濃郁的口感，讓不少網友大讚「好市多優格很純」、「吃來吃去還是好市多最強，份量、價格無人能敵」，可見Kirkland在網路口碑上因其CP值較高，也因此討論熱度較盛，但也有網友提醒Kirkland優格在味道上會有點酸，第一次吃可能會不習慣。同樣是通路商的「家樂福」，其自有品牌的優格則因其價錢相較便宜而獲得關注，不少網友也推薦家樂福優格的「低脂」及「蜂蜜」口味，有網友吃完便表示「超愛家樂福自有品牌蜂蜜，品質都十分好」、「家樂福自有品牌的希臘式優格好吃又便宜真心推」等。

另方面，知名在地優格品牌「馬修嚴選」，以把優格當成精品在賣為目標，使其價格稍高，因此受到網友討論，不過不少民眾紛紛表示「吃習慣馬修優格後，吃其他希臘優格根本沒味道」、「優格畢生只推馬修，雖然真的超貴」，更有家長表示只敢給家中嬰兒吃馬修的優格。

夏日「芒果」口味奪聲量之冠 「蜂蜜」搭配無糖優格成減肥神器

接著觀察近三個月內網友對優格口味的討論，發現有越多民眾也在自製優格，優格口味也因此越趨多元。像是最近因正值芒果採收期，使得「芒果」口味穩居聲量冠軍，許多民眾會將芒果打入優格中，酸甜的滋味爽口又消暑。

7大優格口味網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，許多人在減肥時，會選擇「原味」無糖希臘式優格作為減重的好夥伴，然而無糖希臘式優格的酸味，使許多第一次嘗試的人無法接受，也因此許多網友會推薦加「蜂蜜」進去，除了熱量不高外，也能幫助消化，不少網友表示「加蜂蜜很好吃」、「加蜂蜜的希臘式優格很推，吃完很好排便」。

因疫情問題，許多人對於提升免疫力的需求提高，因此優格成為許多人早餐及點心的首選，而近期不僅流行搭配新鮮水果等多樣化吃法，市售優格的口味也越來越多，吃膩一般優格的你，不妨多做一些變化吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》