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Heineken ＸHelinox 聯名裝備周六華山一日快閃搶先看

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Heineken X Helinox Chair One聯名輕量露營椅，建議售價4,500元，集滿2,400點，可加價999元兌換。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
Heineken X Helinox Chair One聯名輕量露營椅，建議售價4,500元，集滿2,400點，可加價999元兌換。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

秋天來了，戶外生活、野營的樂趣總讓人回味再三。戶外生活少不了微醺滋味和耐用裝備，海尼根（Heieken）近期和戶外生活品牌（Helinox）聯手推出聯名野營裝備，為登頂、野炊的樂趣大力助攻。品牌並搶先在本周六9月12日於華山推出聯名快閃體驗店，當天體驗Heineken X Helinox聯名商品拍照打卡，還可兌換海尼根啤酒及炸物餐盒，數量有限。

Heineken X Helinox聯名快閃體驗店將9月12日早上九點至下午六點半，於華山1914文化園區的西四館強勢登場。現場除了將展出Heineken X Helinox的聯名商品，更將有「輕裝野營」、「休閒露營」、「豪華露營」三大風格的風格示範，以及達人心得分享。

同時從9月8日至12月8日，海尼根再針對全系列商品包含海尼根經典啤酒、海尼根Silver星銀啤酒、海尼根0.0零酒精，推出集點、加價購活動，其中三款聯名的露營椅、露營桌和遮陽帳，集滿2,400到8,000點，可分別以999至3,999元加價購，唯三款商品皆數量有限，換完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Heineken x Helinox聯手打造「文字迷彩」，紋路表情豐富獨特。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
Heineken x Helinox聯手打造「文字迷彩」，紋路表情豐富獨特。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
Heineken X Helinox Table One聯名輕量露營桌，建議售價5,500元，滿4,000點可以加價1,999元兌換。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
Heineken X Helinox Table One聯名輕量露營桌，建議售價5,500元，滿4,000點可以加價1,999元兌換。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

露營 快閃 酒駕

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