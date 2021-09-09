Heineken ＸHelinox 聯名裝備周六華山一日快閃搶先看

秋天來了，戶外生活、野營的樂趣總讓人回味再三。戶外生活少不了微醺滋味和耐用裝備，海尼根（Heieken）近期和戶外生活品牌（Helinox）聯手推出聯名野營裝備，為登頂、野炊的樂趣大力助攻。品牌並搶先在本周六9月12日於華山推出聯名快閃體驗店，當天體驗Heineken X Helinox聯名商品拍照打卡，還可兌換海尼根啤酒及炸物餐盒，數量有限。

Heineken X Helinox聯名快閃體驗店將9月12日早上九點至下午六點半，於華山1914文化園區的西四館強勢登場。現場除了將展出Heineken X Helinox的聯名商品，更將有「輕裝野營」、「休閒露營」、「豪華露營」三大風格的風格示範，以及達人心得分享。

同時從9月8日至12月8日，海尼根再針對全系列商品包含海尼根經典啤酒、海尼根Silver星銀啤酒、海尼根0.0零酒精，推出集點、加價購活動，其中三款聯名的露營椅、露營桌和遮陽帳，集滿2,400到8,000點，可分別以999至3,999元加價購，唯三款商品皆數量有限，換完為止。

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