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新光三越電商skm online參戰99購物節 MK包5折擁有
電商正展開99購物節大戰，新光三越電商平台skm online會員專屬的99狂歡購物節，即日起至9月12日期間，集結名品、化妝品、服飾配件、3C家電及餐飲食品等百貨暢銷夯品，全站下殺2.7折起，消費滿999元享有免運費服務。
當中獨家精選優惠包括：MICHAEL KORS Mercer灰色提包打5折，原價17,800元，特價8,900元；TORY BURCH PERRY撞色相機包線上獨家1萬初頭可到手。
MacBook Pro、Surface Laptop 4等筆電也推出線上破盤優惠價。家電專區有虎牌、PANASONIC等買大送小專屬優惠，美妝保養有ESTEE LAUDER、LANCOME、SHISEIDO資生堂國際櫃、KIEHL’S等超值買一送多組合。「beauty box美妝盒」更聯手4大品牌COCOLO、BY TERRY、寵愛之名、KOSE推出獨家企劃，獨家價下殺0.6折起。
另外也推出999元專區以及超市美食箱購專區，免出門在線上就可輕鬆下單99購物節超值商品。
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