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ZARA不留活路給其他品牌嗎？進軍輕珠寶市場 純銀鍍金飾品2,500元有找

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
ZARA進軍輕珠寶市場，採用純銀鍍金的材質，搭配鋯石，訂價同樣依循品牌定位，走親民路線。圖／ZARA提供
ZARA進軍輕珠寶市場，採用純銀鍍金的材質，搭配鋯石，訂價同樣依循品牌定位，走親民路線。圖／ZARA提供

全球最大成衣龍頭ZARA又出招了！除了先前跨足個人保養，爾後又聯手明星彩妝師推出化妝品，都因為價格實惠、產品好用，獲得消費者好評。現在，ZARA更是不講武德，又進軍輕珠寶市場，採用純銀鍍金的材質，搭配鋯石，訂價同樣依循品牌定位，走親民路線，似乎沒打算給其他品牌留活路。

還記得平價時尚品牌ZARA與Jo Ｍalone香氛創辦人合作推出賣到缺貨的香水系列嗎？以及去年首度推出身體保養系列，今年還跨足了化妝品領域，請來明星御用的頂級彩妝師合作，打造一系列連包裝都散發出專櫃感的妝品，都是品牌在站穩成衣市場後的嘗試。ZARA精準的設計出商品，輔以平實價格，因此上述系列，一上市就獲得不錯迴響。近期又宣布跨足輕珠寶市場，ZARA主打以925純銀為主體的鍍金飾品，並運用大量鋯石，呈現出時髦又高級質感。

ZARA純銀鋯石飾品系列也有男性可配搭的中性款。圖／ZARA提供
ZARA純銀鋯石飾品系列也有男性可配搭的中性款。圖／ZARA提供

一直以來，ZARA都有飾品這項產品，去年底還曾推出95%黃銅，加上5%鋼打造而成的字母系列項鍊，叫好又叫座。於是讓ZARA有心把這類產品經營的更出色，於是提升用料改以925純銀為主，搭配外型酷似鑽石，且有類似火光效果的鋯石。款式簡約又百搭，部分還鍍上純金增加不同質感，整個系列價格也維持在千元左右，最貴品項仍2,500元有找。全系列提供包括項鍊、手鐲與耳環選擇，受到換迎的字母設計，也以新方式呈現，有機會再度成為熱門商品。

ZARA鋯石鑲嵌字母項鍊1,490元。圖／ZARA提供
ZARA鋯石鑲嵌字母項鍊1,490元。圖／ZARA提供

ZARA純銀鍍金字母手環1,290元。圖／ZARA提供
ZARA純銀鍍金字母手環1,290元。圖／ZARA提供

ZARA純銀鍍金耳環1,190元。圖／ZARA提供
ZARA純銀鍍金耳環1,190元。圖／ZARA提供

ZARA鋯石手環2,490元。圖／ZARA提供
ZARA鋯石手環2,490元。圖／ZARA提供

ZARA純銀鋯石項鍊1,490元。圖／ZARA提供
ZARA純銀鋯石項鍊1,490元。圖／ZARA提供

ZARA迷你鋯石項鍊1,490元。圖／ZARA提供
ZARA迷你鋯石項鍊1,490元。圖／ZARA提供

ZARA鋯石項鍊1,490元。圖／ZARA提供
ZARA鋯石項鍊1,490元。圖／ZARA提供

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