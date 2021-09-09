高市農業局攜手漢神百貨 推農會10大品牌搶中秋商機

中秋節將至，高市農業局精選在地農會10大品牌共100項優質農產品 進軍百貨推出「高雄首選市集」，展售應景的西施柚、烤肉不可或缺的香腸，還有蜂蜜、果乾等好物幫農民搶商機。

「高雄首選市集」即起至9月14日前在漢神百貨本館地下三樓美食區登場，農業局長張清榮表示，這次參展攤商是在地10大品牌，都是中秋伴手禮的好選擇，消費滿500元可獲送購物袋並參加抽獎，有機會獲得耐熱玻璃保鮮盒及旅行保溫袋。

參與這次「高雄雄選市集」的燕巢區農會，推出清香甘甜的西施柚，是每年中秋預購最夯的應景水果，甲仙區農會則推出Q芋頭及濃芋禮盒。 大樹農會果樹產銷班第34班延伸品牌「寶島第一味」，推出最熱銷的玉荷包酒與酒釀玉荷包香腸，選用紮實豬後腿肉以黃金比例製作，每天限量100斤；田寮產銷班第16班則以生物菌施肥種植的鳳梨、芒果等水果製成果乾與鳳梨酥。