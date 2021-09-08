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康是美推agnès b.精品級限量加購！消費滿額千元有找

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
康是美推出「agnès b.法式簡約時尚唯我」全店加價購活動，9月10日至10月26日單筆消費金額滿388元即可加購，9款限量單品加購價皆為千元有找。圖／康是美提供
康是美推出「agnès b.法式簡約時尚唯我」全店加價購活動，9月10日至10月26日單筆消費金額滿388元即可加購，9款限量單品加購價皆為千元有找。圖／康是美提供

喜歡簡約時尚嗎？康是美消費滿額加價購活動首次推出來自法國的agnès b.設計商品，包含agnès b.經典love及SPORT b.閃電小恐龍兩大系列，從桌曆、筆記本、皮革證件夾、手提隨行杯到摺疊購物袋、自動折傘、餐盤組等共9款精品級限量加購品，加購價千元有找，9月10日起至10月26日在康是美門市及eShop網購同步上市，不同於其他通路的集點模式，康是美消費金額滿388元即可即可以299元至999元不等的加購金額換購agnès b.周邊商品（單筆發票上限6件），限量售完為止。

agnès b.主打簡約線條、可愛圖案與設計簡約百搭的單品，色系以黑、白為主，品牌風格強烈。本次康是美「法式簡約 時尚唯我」全店行銷活動中，SPORT b.系列另推出藍、橘色系閃電小恐龍，對比色彩讓人一眼就愛上，全系列共9款。

9月10日起率先推出「SPORT b.恐龍閃電厚頁筆記本」、「agnès b. with love厚頁筆記本」，除了年、月曆格式與線條筆記欄，另設計「留白」筆記頁，能依個人習慣、喜好書寫，兩款建議售價皆為480元、加購價皆為299元，各限量4,000本；「agnès b. love自動折傘」為晴雨兩用，建議售價1,580元、加購價799元，限量4,000支。

9月17日起推出「SPORT b.恐龍閃電橫式桌曆」、「agnès b.紅白潮搭橫式桌曆」，建議售價皆為580元、加購價皆為399元，各限量4,000本。9月17日起開放預購的「agnès b. i love you手提隨行杯」容量約500ml，採用304不銹鋼材質，附保溫保冷功能，蓋上提把方便拿取，建議售價1,280元、加購價799元，限量4,000個。

9月24日起推出「SPORT b.恐龍閃電皮革證件夾」，可當票卡夾、識別證套等，建議售價3,280元、加購價799元，限量4,000個。9月24日起開放預購的「SPORT b.恐龍條紋摺疊購物袋」內袋可摺疊收納，恐龍造型皮革外袋也可作為零錢收納包使用，建議售價2,580元、加購價699元，限量8,000個；「SPORT b. 恐龍閃電餐盤組」一組包含雙色大、小圓盤及餐墊，建議售價2,280元、加購價999元，限量4,000組。

9月17日起於康是美單筆消費滿388元即可加購agnès b.橫式桌曆、手提隨行杯。圖／康是美提供
9月17日起於康是美單筆消費滿388元即可加購agnès b.橫式桌曆、手提隨行杯。圖／康是美提供
康是美推出「agnès b.法式簡約時尚唯我」全店加價購活動，9月17日起開放預購的「agnès b. i love you手提隨行杯」建議售價1,280元、加購價799元，限量4,000個。圖／康是美提供
康是美推出「agnès b.法式簡約時尚唯我」全店加價購活動，9月17日起開放預購的「agnès b. i love you手提隨行杯」建議售價1,280元、加購價799元，限量4,000個。圖／康是美提供
康是美推出「agnès b.法式簡約時尚唯我」全店加價購活動，9月10日起推出「SPORT b.恐龍閃電厚頁筆記本」、「agnès b. with love厚頁筆記本」，兩款建議售價皆為480元、加購價皆為299元，各限量4,000本。圖／康是美提供
康是美推出「agnès b.法式簡約時尚唯我」全店加價購活動，9月10日起推出「SPORT b.恐龍閃電厚頁筆記本」、「agnès b. with love厚頁筆記本」，兩款建議售價皆為480元、加購價皆為299元，各限量4,000本。圖／康是美提供
康是美推出「agnès b.法式簡約時尚唯我」全店加價購活動，9月10日至10月26日單筆消費金額滿388元即可加購，9款限量單品加購價皆為千元有找。圖／康是美提供
康是美推出「agnès b.法式簡約時尚唯我」全店加價購活動，9月10日至10月26日單筆消費金額滿388元即可加購，9款限量單品加購價皆為千元有找。圖／康是美提供
9月10日起於康是美單筆消費滿388元即可加購agnès b.低調時尚自動折傘、文具控必收的厚頁筆記本。圖／康是美提供
9月10日起於康是美單筆消費滿388元即可加購agnès b.低調時尚自動折傘、文具控必收的厚頁筆記本。圖／康是美提供
康是美推出「agnès b.法式簡約時尚唯我」全店加價購活動，9月24日起開放預購的「SPORT b.恐龍閃電餐盤組」建議售價2,280元、加購價999元，限量4,000組。圖／康是美提供
康是美推出「agnès b.法式簡約時尚唯我」全店加價購活動，9月24日起開放預購的「SPORT b.恐龍閃電餐盤組」建議售價2,280元、加購價999元，限量4,000組。圖／康是美提供
9月24日起於康是美單筆消費滿388元即可加購閃電小恐龍系列摺疊購物袋、皮革證件套、餐盤組。圖／康是美提供
9月24日起於康是美單筆消費滿388元即可加購閃電小恐龍系列摺疊購物袋、皮革證件套、餐盤組。圖／康是美提供
康是美推出「agnès b.法式簡約時尚唯我」全店加價購活動，9月24日起開放預購的「SPORT b.恐龍條紋摺疊購物袋」建議售價2,580元、加購價699元，限量8,000個。圖／康是美提供
康是美推出「agnès b.法式簡約時尚唯我」全店加價購活動，9月24日起開放預購的「SPORT b.恐龍條紋摺疊購物袋」建議售價2,580元、加購價699元，限量8,000個。圖／康是美提供
康是美推出「agnès b.法式簡約時尚唯我」全店加價購活動，9月10日起推出「agnès b. love自動折傘」為晴雨兩用，建議售價1,580元、加購價799元，限量4,000支。圖／康是美提供
康是美推出「agnès b.法式簡約時尚唯我」全店加價購活動，9月10日起推出「agnès b. love自動折傘」為晴雨兩用，建議售價1,580元、加購價799元，限量4,000支。圖／康是美提供
康是美推出「agnès b.法式簡約時尚唯我」全店加價購活動，9月24日起推出「SPORT b.恐龍閃電皮革證件夾」，建議售價3,280元、加購價799元，限量4,000個。圖／康是美提供
康是美推出「agnès b.法式簡約時尚唯我」全店加價購活動，9月24日起推出「SPORT b.恐龍閃電皮革證件夾」，建議售價3,280元、加購價799元，限量4,000個。圖／康是美提供

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