康是美推agnès b.精品級限量加購！消費滿額千元有找

喜歡簡約時尚嗎？康是美消費滿額加價購活動首次推出來自法國的agnès b.設計商品，包含agnès b.經典love及SPORT b.閃電小恐龍兩大系列，從桌曆、筆記本、皮革證件夾、手提隨行杯到摺疊購物袋、自動折傘、餐盤組等共9款精品級限量加購品，加購價千元有找，9月10日起至10月26日在康是美門市及eShop網購同步上市，不同於其他通路的集點模式，康是美消費金額滿388元即可即可以299元至999元不等的加購金額換購agnès b.周邊商品（單筆發票上限6件），限量售完為止。

agnès b.主打簡約線條、可愛圖案與設計簡約百搭的單品，色系以黑、白為主，品牌風格強烈。本次康是美「法式簡約 時尚唯我」全店行銷活動中，SPORT b.系列另推出藍、橘色系閃電小恐龍，對比色彩讓人一眼就愛上，全系列共9款。

9月10日起率先推出「SPORT b.恐龍閃電厚頁筆記本」、「agnès b. with love厚頁筆記本」，除了年、月曆格式與線條筆記欄，另設計「留白」筆記頁，能依個人習慣、喜好書寫，兩款建議售價皆為480元、加購價皆為299元，各限量4,000本；「agnès b. love自動折傘」為晴雨兩用，建議售價1,580元、加購價799元，限量4,000支。

9月17日起推出「SPORT b.恐龍閃電橫式桌曆」、「agnès b.紅白潮搭橫式桌曆」，建議售價皆為580元、加購價皆為399元，各限量4,000本。9月17日起開放預購的「agnès b. i love you手提隨行杯」容量約500ml，採用304不銹鋼材質，附保溫保冷功能，蓋上提把方便拿取，建議售價1,280元、加購價799元，限量4,000個。