懶人包／4大超商「中秋連假補班日限時優惠」一次看

本周六（9月11日）是中秋連假的補班日，為了替上班族加油打氣，4大超商祭出補班日限時優惠，除了提神的咖啡之外，包括冰沙、茶飲、麵包也都有好康，讓補班日的早餐、下午茶都不寂寞。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN祭出優惠為上班族打氣，9月10日至9月12日推出CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵買1送1、 CITY CAFE哈根達斯聯名冰沙任選買1送1、CITY PRIMA精品拿鐵（冰／熱）買1送1。此外，即日起至9月21日7-ELEVEN門市購買大杯以上CITY系列飲品任選可享第2杯7折優惠，咖啡、茶飲、珍珠飲品都可搭配（以價低者折扣，享自備飲料杯優惠3元），OPEN POINT「行動隨時取」購買指定飲品同享優惠。

●全家便利商店

全家便利商店推出咖啡、酷繽沙限時優惠為全民提振上班精神，全家便利商店App「隨買跨店取」9月10日至9月12日限時3天祭出Let’s Café經典美式咖啡（特大杯）兩杯特價99元（原價120元）、經典拿鐵（特大杯）兩杯特價111元（原價140元），每位會員各品項限購3組；另有酷繽沙全品項兩杯特價88元（原價120元），總限量10萬組，會員每人限購3組。

同時全家便利商店也推出仙女紅茶加上新竹寶山黑糖珍珠的「仙女波波紅茶」與「仙女波波醇奶茶」，即日起至9月21日會員限定可享「仙女波波紅茶」單杯特價39元、「仙女波波醇奶茶」單杯特價49元優惠。即日起還獨家開放限量預購陳耀訓師傅開發監製的「夏日雪藏冰麵包」，一盒有抹茶紅豆、蜂蜜生乳、洛神莓果等3種口味，售價188元，可至全家便利商店門市取實體條碼卡預購，最快2天後即可至原店取貨。

●萊爾富

為了讓上班族補假日苦中仍能愉悅，萊爾富推出新品雷神巧克力系列，包括廣受喜愛的閃電級美味黑雷神牛奶巧克力風味餅乾（售價22元）、大雷神巧克力餅乾（售價29元），還有新口味的雷神72%可可巧克力風味餅乾（售價29元）、雷神巧克力聖代風味餅乾（售價29元）、雷神義式榛果醬巧克力風味餅乾（售價29元）等，10月5日前任選第2件可享8折優惠。

萊爾富同時推出Hi Café冰沙系列下殺6折，原價65元的Hi Cafe冰沙系列於10月5日前可享消暑價39元，包括西瓜牛奶冰沙、楊枝甘露冰沙、摩卡咖啡冰沙、SWISSMISS可可冰沙等；原價50元的大冰仙草凍鮮奶、原價45元的特大杯冰水果愛玉風味烏龍茶於10月5日前特價39元；指定特大杯茶飲原價35元、特價29元，還可以加愛玉只要39元，有冰白桃風味烏龍茶、冰洋甘菊柚香風味綠茶、冰熱帶水果風味綠茶、冰紅石榴草莓風味紅茶、冰水果風味烏龍茶、冰接骨木風味烏龍青茶等。

原價60元的Hi Café現煮咖啡特大杯冰美式咖啡即日起至10月5日可享單杯特價49元。

●OKmart

OKmart自9月9日至9月11日補班日推出大獲好評的日系聯名麵包「岩島成紅豆麻糬麵包」、「岩島成花生麵包」第2件6折優惠，OKCAFE也加碼推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項可享買2送2。