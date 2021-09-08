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有愛心還長得帥！萬寶龍聯手球王 慈善皮件超少量到貨

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
萬寶龍（Montblanc）近日與職業網球球王喬科維奇（Djokovic）合作，推出Montblanc X Djokovic 311聯名包款，同時支持兒童教育。圖 / Montblanc提供
萬寶龍（Montblanc）近日與職業網球球王喬科維奇（Djokovic）合作，推出Montblanc X Djokovic 311聯名包款，同時支持兒童教育。圖 / Montblanc提供

心地善良跟長相不成直接關聯，但心地善良、又有好氣質，自然得人緣、得人關心。萬寶龍（Montblanc）近日與職業網球球王喬科維奇（Djokovic）合作，推出Montblanc X Djokovic 311聯名包款，共同支持兒童教育，全球限量311件。

這款融入環保意識的Montblanc x Djokovic黑色手提包飾有數字「311」、喬科維奇的簽名，同時在配色上結合了喬科維奇所屬的塞爾維亞（Republic of Serbia）國旗為特色，全球限量發行311個。萬寶龍執行長Nicolas Baretzki為此表示，喬科維奇不僅在網球場上留下了屬於自己的印記，在網球場外同樣帶來極大的影響，「他以自己的熱情與更高的目標不斷鞭策自己向前行。我們很自豪能夠支持他對兒童教育的承諾，支持教育一直根植於萬寶龍的品牌 DNA。」

值得一提的，包款的材料並選用ECONYL®使用再生廢料製作的永續性尼龍紗布料，可再次回收重製，同時包款正面設計並有拉鍊口袋。

同時包款背面再有扣環設計，加上皮帶後，可手持或變身後背包，一物多用。台灣已有極少量到貨，定價則約44,900元。

Montblanc X Djokovic 311聯名包款，44,900元。圖 / Montblanc提供
Montblanc X Djokovic 311聯名包款，44,900元。圖 / Montblanc提供
包款設計除了有喬科維奇簽名，配色再結合了塞爾維亞（Republic of Serbia）國旗為特色，全球限量發行311個。圖 / Montblanc提供
包款設計除了有喬科維奇簽名，配色再結合了塞爾維亞（Republic of Serbia）國旗為特色，全球限量發行311個。圖 / Montblanc提供
Montblanc X Djokovic 311聯名包款的材料並選用ECONYL®的永續性尼龍紗布料，可再次回收重製。圖 / Montblanc提供
Montblanc X Djokovic 311聯名包款的材料並選用ECONYL®的永續性尼龍紗布料，可再次回收重製。圖 / Montblanc提供

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