有愛心還長得帥！萬寶龍聯手球王 慈善皮件超少量到貨

心地善良跟長相不成直接關聯，但心地善良、又有好氣質，自然得人緣、得人關心。萬寶龍（Montblanc）近日與職業網球球王喬科維奇（Djokovic）合作，推出Montblanc X Djokovic 311聯名包款，共同支持兒童教育，全球限量311件。

這款融入環保意識的Montblanc x Djokovic黑色手提包飾有數字「311」、喬科維奇的簽名，同時在配色上結合了喬科維奇所屬的塞爾維亞（Republic of Serbia）國旗為特色，全球限量發行311個。萬寶龍執行長Nicolas Baretzki為此表示，喬科維奇不僅在網球場上留下了屬於自己的印記，在網球場外同樣帶來極大的影響，「他以自己的熱情與更高的目標不斷鞭策自己向前行。我們很自豪能夠支持他對兒童教育的承諾，支持教育一直根植於萬寶龍的品牌 DNA。」

值得一提的，包款的材料並選用ECONYL®使用再生廢料製作的永續性尼龍紗布料，可再次回收重製，同時包款正面設計並有拉鍊口袋。

同時包款背面再有扣環設計，加上皮帶後，可手持或變身後背包，一物多用。台灣已有極少量到貨，定價則約44,900元。