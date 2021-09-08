中秋烤肉美味升級 家樂福異國生鮮、無煙烤爐在家開烤

北部疫情再起，新北宣布暫停餐飲內用，蠢蠢欲動的疫情風險也讓在家烤肉成為今年中秋最安全的選擇。今年家樂福主推輕便、多功能型的電烤盤以及瓦斯卡式燒烤爐，加上來自世界各地澎湃的烤肉食材，以及讓食材瞬間美味升級的醬料，要讓民眾在家烤肉也可以超有儀式感。

除了現有的產銷履歷雞肉、台灣豬肉，美國牛排、澳洲羊肉、智利熟凍帝王蟹腳、日本北海道熟凍帆立貝等豐富的生鮮食材，家樂福今年更首度獨家推出「友邦食材生鮮箱」，5款澎湃搭配組即日起至9月17日開放預購，結合來自瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、貝里斯、史瓦帝尼等6國友邦，囊括龍蝦、白蝦及牛肉等豐富特色產品，於家樂福線上購物及全台67家實體量販賣場開賣，而喜歡自己搭配的消費者，亦可在家樂福購買到約30個國家、80支品項的進口海產，享受豐富多元的友邦海陸風味。

想要讓食材美味升級，別忘了搭配烤肉醬讓美味更意猶未盡，家樂福推薦名店、台式、韓式、日式4種路線醬料選搭，經典的萬家香烤肉醬、原燒燒肉醬、CJ韓式醃烤肉醬、Daisho燒肉一番Classic燒肉醬等。如果要調和出獨具風格的清爽烤肉醬，還可以運用台灣在地水果DIY調配蔬果烤肉醬讓健康美味更加分。

而為了讓民眾在家也能隨時開烤，家樂福今年主推多功能電烤盤及無煙卡式爐，包含去年大賣的大家源油切電烤盤，薄型設計超大盤面，還設有油切溝槽，烤得超過癮。另外，今年新上架的Iwatani岩谷無煙燒烤卡式爐採用內設水槽，抑制油煙又可讓肉質更水嫩；還有妙管家攜帶式燒烤爐，完全符合烤盤口徑的均勻煎烤面積，還有導油設計，讓整塊肉燒烤更均勻又不油膩，活動期間單筆購買烤肉用具滿1,000元即送100元現金折價券。

搭配「99購物節」來襲，家樂福實體量販/超市與線上購物加碼送上誠意優惠，9月9日當天早上8～9時，冰/熱美式咖啡只要9元；當天於全台家樂福量販/超市使用家樂福會員紅利點數9,900點（價值33元），即可兌換橘子工坊制菌濃縮洗衣精優惠包500ml（全台限量10,000包換完為止）。