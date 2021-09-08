補班日喝起來！7-11限時3天「指定咖啡、冰沙買1送1」

本周六是中秋連假的補班日，7-ELEVEN祭出優惠為上班族打氣，9月10日至9月12日推出CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵買1送1、 CITY CAFE哈根達斯聯名冰沙任選買1送1、CITY PRIMA精品拿鐵（冰／熱）買1送1。此外，即日起至9月21日7-ELEVEN門市購買大杯以上CITY系列飲品任選可享第2杯7折優惠，咖啡、茶飲、珍珠飲品都可搭配（以價低者折扣，享自備飲料杯優惠3元），OPEN POINT「行動隨時取」購買指定飲品同享優惠。

疫情之下，7-ELEVEN今年舉辦「第二屆超級正面永續金句賞」活動，希望透過短而有力的小語，帶來正面力量，主題融合「永續理念」，以「邀你一起挺地球」為行動呼籲，活動由門市夥伴投稿，邀請媒體編輯及藝人評選，最後交由網友在網路票選出大家心目中年度Top10挺地球金句賞，一起傳達永續能量。即日起7-ELEVEN將得獎夥伴的作品製作成CITY TEA現萃茶杯套，讓消費者在購買商品的同時，能感受到溫暖的正面力量，並於把愛找回來社群進行線上抽獎活動，邀請消費者上傳照片一起響應。