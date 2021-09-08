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補班日喝起來！7-11限時3天「指定咖啡、冰沙買1送1」
本周六是中秋連假的補班日，7-ELEVEN祭出優惠為上班族打氣，9月10日至9月12日推出CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵買1送1、 CITY CAFE哈根達斯聯名冰沙任選買1送1、CITY PRIMA精品拿鐵（冰／熱）買1送1。此外，即日起至9月21日7-ELEVEN門市購買大杯以上CITY系列飲品任選可享第2杯7折優惠，咖啡、茶飲、珍珠飲品都可搭配（以價低者折扣，享自備飲料杯優惠3元），OPEN POINT「行動隨時取」購買指定飲品同享優惠。
疫情之下，7-ELEVEN今年舉辦「第二屆超級正面永續金句賞」活動，希望透過短而有力的小語，帶來正面力量，主題融合「永續理念」，以「邀你一起挺地球」為行動呼籲，活動由門市夥伴投稿，邀請媒體編輯及藝人評選，最後交由網友在網路票選出大家心目中年度Top10挺地球金句賞，一起傳達永續能量。即日起7-ELEVEN將得獎夥伴的作品製作成CITY TEA現萃茶杯套，讓消費者在購買商品的同時，能感受到溫暖的正面力量，並於把愛找回來社群進行線上抽獎活動，邀請消費者上傳照片一起響應。
從獲獎的作品中可以看出，儘管受到疫情的衝擊，夥伴在工作、生活當中依然保持著正面態度，並將溫暖透過文字傳達。其中像是已在7-ELEVEN服務近30個年頭的嘉南區東龍門市夥伴，於疫情期間體會與長輩關懷的重要，寫下「愛你，疫如往常」簡單但打動人心；二度參與活動並獲選的中圳門市夥伴也觀察到疫情期間外帶外送使得塑膠袋的使用增加，因而寫下「防疫外帶不用袋 ，保護環境一起來」的永續金句，也呼應7-ELEVEN所提出的「我的永續，你的日常」從日常當中微小行動就能做「永續」的綠色思維，將正能量擴散。
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