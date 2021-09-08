為補班加油！全家推夏日雪藏冰麵包、仙女波波茶新品

受疫情限制，今年中秋無法在外大口吃肉暢飲，加上本周六需補班的厭世心情，全家便利商店即日起推出一系列撫慰心靈的甜點、飲料及優惠，幫大家補班加油打氣，首推上市後好評不斷的仙女紅茶，再祭出加料的「仙女波波系列」，另外也獨家與世界麵包冠軍陳耀訓師傅開發監製，推出近期席捲IG版面的「夏日雪藏冰麵包」，到附近的全家便利商店就可方便預購取貨。

台灣人每年喝掉10億杯手搖飲，其中珍珠奶茶更是紅到國外，全家便利商店將傳承近半世紀的仙女紅茶風味，加上新竹寶山黑糖珍珠，推出「仙女波波紅茶」與「仙女波波醇奶茶」，杯身設計將茶葉與珍珠結合，可以喝得到紅茶甘醇香氣與Q彈珍珠滿足咀嚼控，即日起至9月21日會員限定可享「仙女波波紅茶」單杯特價39元、「仙女波波醇奶茶」單杯特價49元優惠。

風靡台日的超夯打卡甜點生乳包，小巧可愛的布里歐夾入蓬鬆輕盈的鮮奶油，再抹平成圓滾滾的雪球狀，被喻為近期最療癒甜點。全家便利商店即日起獨家開放限量預購陳耀訓師傅開發監製的「夏日雪藏冰麵包」，嚴選日本熊本麵粉、LURPAK奶油、日本森半抹茶粉等食材，一盒共有抹茶紅豆、蜂蜜生乳、洛神莓果等3種口味，售價188元，可至全家便利商店門市取實體條碼卡預購，最快2天後即可至原店取貨。