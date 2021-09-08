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為補班加油！全家推夏日雪藏冰麵包、仙女波波茶新品

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店即日起推出「仙女波波系列」及「夏日雪藏冰麵包」，幫大家周末補班加油打氣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起推出「仙女波波系列」及「夏日雪藏冰麵包」，幫大家周末補班加油打氣。圖／全家便利商店提供

受疫情限制，今年中秋無法在外大口吃肉暢飲，加上本周六需補班的厭世心情，全家便利商店即日起推出一系列撫慰心靈的甜點、飲料及優惠，幫大家補班加油打氣，首推上市後好評不斷的仙女紅茶，再祭出加料的「仙女波波系列」，另外也獨家與世界麵包冠軍陳耀訓師傅開發監製，推出近期席捲IG版面的「夏日雪藏冰麵包」，到附近的全家便利商店就可方便預購取貨。

台灣人每年喝掉10億杯手搖飲，其中珍珠奶茶更是紅到國外，全家便利商店將傳承近半世紀的仙女紅茶風味，加上新竹寶山黑糖珍珠，推出「仙女波波紅茶」與「仙女波波醇奶茶」，杯身設計將茶葉與珍珠結合，可以喝得到紅茶甘醇香氣與Q彈珍珠滿足咀嚼控，即日起至9月21日會員限定可享「仙女波波紅茶」單杯特價39元、「仙女波波醇奶茶」單杯特價49元優惠。

風靡台日的超夯打卡甜點生乳包，小巧可愛的布里歐夾入蓬鬆輕盈的鮮奶油，再抹平成圓滾滾的雪球狀，被喻為近期最療癒甜點。全家便利商店即日起獨家開放限量預購陳耀訓師傅開發監製的「夏日雪藏冰麵包」，嚴選日本熊本麵粉、LURPAK奶油、日本森半抹茶粉等食材，一盒共有抹茶紅豆、蜂蜜生乳、洛神莓果等3種口味，售價188元，可至全家便利商店門市取實體條碼卡預購，最快2天後即可至原店取貨。

即將到來的中秋連假，9月11日為憂鬱補班日，全家便利商店推出咖啡、酷繽沙限時優惠為全民提振上班精神，全家便利商店App「隨買跨店取」9月10日至9月12日限時3天祭出Let’s Café經典美式咖啡（特大杯）兩杯特價99元（原價120元）、經典拿鐵（特大杯）兩杯特價111元（原價140元），每位會員各品項限購3組；另有酷繽沙全品項兩杯特價88元（原價120元），總限量10萬組，會員每人限購3組。

為補班日打氣，全家便利商店App「隨買跨店取」9月10日至9月12日限時3天祭出酷繽沙全品項兩杯特價88元，總限量10萬組，會員每人限購3組。圖／全家便利商店提供
為補班日打氣，全家便利商店App「隨買跨店取」9月10日至9月12日限時3天祭出酷繽沙全品項兩杯特價88元，總限量10萬組，會員每人限購3組。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將傳承近半世紀的仙女紅茶風味，加上新竹寶山黑糖珍珠，推出「仙女波波醇奶茶」，即日起至9月21日會員可享單杯特價49元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將傳承近半世紀的仙女紅茶風味，加上新竹寶山黑糖珍珠，推出「仙女波波醇奶茶」，即日起至9月21日會員可享單杯特價49元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起獨家開放限量預購陳耀訓師傅開發監製的「夏日雪藏冰麵包」，一盒共有抹茶紅豆、蜂蜜生乳、洛神莓果等3種口味，售價188元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起獨家開放限量預購陳耀訓師傅開發監製的「夏日雪藏冰麵包」，一盒共有抹茶紅豆、蜂蜜生乳、洛神莓果等3種口味，售價188元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起獨家開放限量預購陳耀訓師傅開發監製的「夏日雪藏冰麵包」，一盒共有抹茶紅豆、蜂蜜生乳、洛神莓果等3種口味，售價188元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起獨家開放限量預購陳耀訓師傅開發監製的「夏日雪藏冰麵包」，一盒共有抹茶紅豆、蜂蜜生乳、洛神莓果等3種口味，售價188元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將傳承近半世紀的仙女紅茶風味，加上新竹寶山黑糖珍珠，推出「仙女波波紅茶」與「仙女波波醇奶茶」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將傳承近半世紀的仙女紅茶風味，加上新竹寶山黑糖珍珠，推出「仙女波波紅茶」與「仙女波波醇奶茶」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起獨家開放限量預購陳耀訓師傅開發監製的「夏日雪藏冰麵包」，一盒共有抹茶紅豆、蜂蜜生乳、洛神莓果等3種口味，售價188元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起獨家開放限量預購陳耀訓師傅開發監製的「夏日雪藏冰麵包」，一盒共有抹茶紅豆、蜂蜜生乳、洛神莓果等3種口味，售價188元。圖／全家便利商店提供
風靡台日的超夯打卡甜點生乳包，全家便利商店即日起可至門市預購陳耀訓師傅開發監製的「夏日雪藏冰麵包」。圖／全家便利商店提供
風靡台日的超夯打卡甜點生乳包，全家便利商店即日起可至門市預購陳耀訓師傅開發監製的「夏日雪藏冰麵包」。圖／全家便利商店提供
為補班日打氣，全家便利商店App「隨買跨店取」9月10日至9月12日限時3天祭出Let’s Café經典美式咖啡（特大杯）兩杯特價99元、經典拿鐵（特大杯）兩杯特價111元，每位會員各品項限購3組。圖／全家便利商店提供
為補班日打氣，全家便利商店App「隨買跨店取」9月10日至9月12日限時3天祭出Let’s Café經典美式咖啡（特大杯）兩杯特價99元、經典拿鐵（特大杯）兩杯特價111元，每位會員各品項限購3組。圖／全家便利商店提供

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