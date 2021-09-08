蕭邦10億頂級珠寶襲台 華美祖母綠與紅寶石勾勒天堂

2021年秋季的蕭邦（Chopard）頂級珠寶暨腕表展將於9月9日起至9月11日止於台北萬豪飯店舉辦，採預約制。今年共有上百件、總價值高達10億台幣的絕美珠寶空運來台，包括有多款式首次來台的全新作品，設計主題環繞永恆迷人的華美花卉。鑑賞亮點包括色澤勾人的優質祖母綠項鍊和戒指，以及綴滿上百顆鮮豔紅寶石的紅寶石鑽石套組，價格均近億元。

蕭邦今年Red Carpet紅地毯高級珠寶系列的主題為夢幻天堂，姿態迥異的各式花卉綻放其中，未受破壞、慷慨和崇高的大自然風采更觸發各種綺麗的想像。單價最高的頂級祖母綠搭配鑽石項鍊，共鑲嵌5顆總重89.62克拉哥倫比亞梨形切割祖母綠，在主石周圍綴滿朵朵小花，彰顯大克拉祖母綠的動人色澤和獨有的內在花園，5顆祖母綠均附證書。而另一件鑲嵌11.15克拉哥倫比亞祖母綠的鑽戒，未經處理的天然色澤濃郁蓊綠，以通透感的祖母綠切割表現彷彿深不見底的濃彩，令人一見難忘。

而這次名模陳郁安演繹的另一套超過9千萬的頂級紅寶石珠寶套組，項鍊鑲嵌111顆總重211.91克拉紅寶石，耳環鑲嵌18顆總重26.54克拉紅寶石，戒指鑲嵌4顆總重4.62克拉的紅寶石並綴以鑽石，紅寶石與鑽石折射出耀眼無比的光芒，猶如將整座花園的熱情奔放戴在身上，活潑大膽的設計帶出紅寶石的年輕風采。另一套蛋白石頂級珠寶套組則以弧面切割的蛋白石組成的花樣圖案，映照在璀璨切面鑽石上，如湖面倒影。