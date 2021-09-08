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蕭邦10億頂級珠寶襲台 華美祖母綠與紅寶石勾勒天堂

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
頂級珠寶系列祖母綠耳環，18K白金鑲嵌6顆總重23.90克拉橢圓形切割祖母綠、鑽石、祖母綠，1,116萬元。圖／蕭邦提供
頂級珠寶系列祖母綠耳環，18K白金鑲嵌6顆總重23.90克拉橢圓形切割祖母綠、鑽石、祖母綠，1,116萬元。圖／蕭邦提供

2021年秋季的蕭邦（Chopard）頂級珠寶暨腕表展將於9月9日起至9月11日止於台北萬豪飯店舉辦，採預約制。今年共有上百件、總價值高達10億台幣的絕美珠寶空運來台，包括有多款式首次來台的全新作品，設計主題環繞永恆迷人的華美花卉。鑑賞亮點包括色澤勾人的優質祖母綠項鍊和戒指，以及綴滿上百顆鮮豔紅寶石的紅寶石鑽石套組，價格均近億元。

蕭邦今年Red Carpet紅地毯高級珠寶系列的主題為夢幻天堂，姿態迥異的各式花卉綻放其中，未受破壞、慷慨和崇高的大自然風采更觸發各種綺麗的想像。單價最高的頂級祖母綠搭配鑽石項鍊，共鑲嵌5顆總重89.62克拉哥倫比亞梨形切割祖母綠，在主石周圍綴滿朵朵小花，彰顯大克拉祖母綠的動人色澤和獨有的內在花園，5顆祖母綠均附證書。而另一件鑲嵌11.15克拉哥倫比亞祖母綠的鑽戒，未經處理的天然色澤濃郁蓊綠，以通透感的祖母綠切割表現彷彿深不見底的濃彩，令人一見難忘。

而這次名模陳郁安演繹的另一套超過9千萬的頂級紅寶石珠寶套組，項鍊鑲嵌111顆總重211.91克拉紅寶石，耳環鑲嵌18顆總重26.54克拉紅寶石，戒指鑲嵌4顆總重4.62克拉的紅寶石並綴以鑽石，紅寶石與鑽石折射出耀眼無比的光芒，猶如將整座花園的熱情奔放戴在身上，活潑大膽的設計帶出紅寶石的年輕風采。另一套蛋白石頂級珠寶套組則以弧面切割的蛋白石組成的花樣圖案，映照在璀璨切面鑽石上，如湖面倒影。

而今年稍早熱騰騰在坎城發表的全新動物世界系列高級珠寶孔雀耳環此次也特地來台展出，靈動活潑的孔雀身形，垂綴著圓凸型藍寶石組成的搖曳長尾，下方綴滿漸層大小的祖母綠珠，具象的設計中融入抽象的幾何細節，視覺效果十足卻又因為鈦金屬而輕盈鮮活。象徵著幸運與智慧的貓頭鷹此次以戒指的造型呈現，細緻鑲嵌的棕色鑽石勾勒出可愛又童趣的貓頭鷹身形，在寫實與可愛之間達到平衡。

紅地毯系列腕表，獲公平採礦認證18K白金鑲嵌74顆祖母綠共23.45克拉、鑽石、梨形切割祖母綠，1,786萬元。圖／蕭邦提供
紅地毯系列腕表，獲公平採礦認證18K白金鑲嵌74顆祖母綠共23.45克拉、鑽石、梨形切割祖母綠，1,786萬元。圖／蕭邦提供
頂級珠寶系列戒指，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌11.15克拉哥倫比亞祖母綠（古柏林Gubelin證書）、鑽石，8,580萬元。圖／蕭邦提供
頂級珠寶系列戒指，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌11.15克拉哥倫比亞祖母綠（古柏林Gubelin證書）、鑽石，8,580萬元。圖／蕭邦提供
動物系列孔雀耳環，18K白金與鈦金鑲崁14顆總重11.79克拉祖母綠、46顆總重10.94克拉橢圓形藍寶石、彩鑽、坦桑石、彩色剛玉、蛋面切割紫水晶、帕拉伊巴碧璽與彩色鑽石，753萬元。圖／蕭邦提供
動物系列孔雀耳環，18K白金與鈦金鑲崁14顆總重11.79克拉祖母綠、46顆總重10.94克拉橢圓形藍寶石、彩鑽、坦桑石、彩色剛玉、蛋面切割紫水晶、帕拉伊巴碧璽與彩色鑽石，753萬元。圖／蕭邦提供
頂級珠寶系列紅寶石套組總價值近億元。圖／蕭邦提供
頂級珠寶系列紅寶石套組總價值近億元。圖／蕭邦提供
蕭邦頂級珠寶暨腕表展中單價最高的項鍊，共鑲嵌5顆哥倫比亞梨形切割祖母綠共89.62克拉；戒指鑲嵌11.15克拉哥倫比亞祖母綠。圖／蕭邦提供
蕭邦頂級珠寶暨腕表展中單價最高的項鍊，共鑲嵌5顆哥倫比亞梨形切割祖母綠共89.62克拉；戒指鑲嵌11.15克拉哥倫比亞祖母綠。圖／蕭邦提供
獨一無二紅地毯系列項鍊，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌5顆哥倫比亞梨形切割祖母綠共89.62克拉 (五張古柏林 Gubelin證書)、鑽石、祖母綠，9,479萬元。圖／蕭邦提供
獨一無二紅地毯系列項鍊，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌5顆哥倫比亞梨形切割祖母綠共89.62克拉 (五張古柏林 Gubelin證書)、鑽石、祖母綠，9,479萬元。圖／蕭邦提供
頂級珠寶系列紅寶石套組項鍊，18K白金鑲嵌111顆總重211.91克拉紅寶石、鑽石，與耳環戒指合售，總價9,668萬元。圖／蕭邦提供
頂級珠寶系列紅寶石套組項鍊，18K白金鑲嵌111顆總重211.91克拉紅寶石、鑽石，與耳環戒指合售，總價9,668萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦頂級珠寶暨腕表展中單價最高的項鍊，共鑲嵌5顆哥倫比亞梨形切割祖母綠共89.62克拉；戒指鑲嵌11.15克拉哥倫比亞祖母綠。圖／蕭邦提供
蕭邦頂級珠寶暨腕表展中單價最高的項鍊，共鑲嵌5顆哥倫比亞梨形切割祖母綠共89.62克拉；戒指鑲嵌11.15克拉哥倫比亞祖母綠。圖／蕭邦提供
動物世界系列貓頭鷹戒指，18K白金鑲嵌1475顆總重8.05克拉棕色鑽石、鑽石，565萬元。圖／蕭邦提供
動物世界系列貓頭鷹戒指，18K白金鑲嵌1475顆總重8.05克拉棕色鑽石、鑽石，565萬元。圖／蕭邦提供
頂級珠寶系列紅寶石套組戒指，18K白金鑲嵌4顆總重4.62克拉紅寶石、鑽石，與耳環項鍊合售，總價9,668萬元。圖／蕭邦提供
頂級珠寶系列紅寶石套組戒指，18K白金鑲嵌4顆總重4.62克拉紅寶石、鑽石，與耳環項鍊合售，總價9,668萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦頂級珠寶暨腕表展將於9月9日起至9月11日止於台北萬豪飯店舉辦。圖／蕭邦提供
蕭邦頂級珠寶暨腕表展將於9月9日起至9月11日止於台北萬豪飯店舉辦。圖／蕭邦提供
頂級珠寶系列紅寶石套組耳環，18K白金鑲嵌18顆總重26.54克拉紅寶石、鑽石，與項鍊戒指合售，總價9,668萬元。圖／蕭邦提供
頂級珠寶系列紅寶石套組耳環，18K白金鑲嵌18顆總重26.54克拉紅寶石、鑽石，與項鍊戒指合售，總價9,668萬元。圖／蕭邦提供

鑽石 珠寶

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