500案內所／當紅品牌LOUU快閃登場！用食物品嘗風土味

為自己的心靈，找一個新的出口吧！由《500輯》所舉辦的概念快閃店「500案內所」，即將於9月10日正式登場。透過藝文、美食、音樂、生活選物的諸多元素，編織出城市中的人文綠洲。由食物設計師陳小曼所推動的新興品牌「LOUU」，也將於500案內所內快閃登場，透過食物連結風土、凝聚人與人，並且承載對土地的愛。

將於9月10日至11月14日舉行的「500案內所」概念快閃店，乃是集結各類型體驗工作坊、藝文講座、不插電音樂表演，還有《500輯》專題封面的微型插畫展與一系列首次問世的周邊商品，以精彩而豐富的活動，與文藝愛好者進行一連串的交流。

於9月11日至9月12日於500案內所登場的「LOUU」，乃是創立於2021年的保存食品品牌，透過「吃」的方式，讓食用者去閱讀風土，並推出油漬酸豆小捲、油漬香料蕃茄、油漬牛肝箘綜合菇、油漬馬告章魚等即食罐，還有昆布鹽奶油、黑蒜奶油等產品。此次在活動現場，將會推出全系列產品，以及限量發售的「黑月派對龍蝦堡禮盒」，為秋季時光增添時髦色彩。

【關於500案內所】

難出國門的疫情時代，我們如此想念遊走他方時的各種情景，500輯開創一處質感與趣味交會的新鮮指引－「500案內所」，攜手顧問企畫公司Plan B旗下新品牌「Alife」，在坐擁大片藍天和寬廣腹地的台北市士林區福林路首次出擊，這個上攀即是七星山系的美麗基地，來往捷運站可步行或租用單車，近有各類服飾小吃、國定官邸古蹟，擴及外圍如科學教育館、故宮博物院，若隨著海拔高度垂直上升，盡收眼底的會是奢侈綠意景致。

「500案內所」可欣賞集結過往專題封面的微型插畫展，更將推出一系列首次問世的周邊商品，也邀請台灣各路優質生活品牌進駐，滿足早前被暫時壓抑的消費衝動。每逢周末及國定假日期間舉辦不同類型的豐富活動，如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和場場精彩的藝文講座，來這一趟絕對物超所值！

500案內所｜期間限定店 #期間限定快閃店 #質感生活新鮮指引 #人氣名店限時快閃 #500fu職人體驗坊 時間：2021年9月10日～11月14日；每日11:00-17:00 地址：台北市士林區福林路203號