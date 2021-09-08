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高雄洲際酒店開放預訂！預購價5,988元起、前100名贈品酩組

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
253間客房呈現出品牌經典的「藝術裝飾Art Deco」風格。圖／高雄洲際提供
253間客房呈現出品牌經典的「藝術裝飾Art Deco」風格。圖／高雄洲際提供

高雄洲際酒店今日宣佈，即起IHG.com高雄洲際酒店開放接受12月1日之後的客房預訂，官網獨家首賣「重返洲際．璀璨經典」開幕住房專案，每房5,988元 (10%服務費及5%稅金另計)起，含自助式Buffet早餐兩客，以及每房再享酒店內餐飲折抵1,200元；前100名成功預訂並如期入住者，加贈限量威士忌鑑賞家品酩組(100ml三入) 一組。

高雄洲際酒店有253間客房及套房，除了延續品牌知性典雅風格，也以環境永續發展為出發，客房寢具選用舒達與美國國家睡眠基金會National Sleep Foundation (NSF)共同開發全新的Perfect Sleeper系列，客房內系列家電如LG智慧型旅館電視、BOSE智慧型家庭娛樂揚聲器、義大利進口的SMEG復古電熱水壺、Nespresso ZENIUS膠囊咖啡機、Dyson Supersonic™ 吹風機、中英日三聲道客房智能聲控系統等，融合視覺設計及智慧功能。

此外，客房沐浴備品採用IHG集團指定的瑞典品牌BYREDO，以450ml規格遵循品牌的環保精神。另值得一提的是，客房精選西班牙VICRILA鋼化玻璃杯，該品牌最大限度減少工廠對環境的影響，製造過程使用乾淨能源，以整合玻璃資源再生，達到真正的產製綠能迴圈和永續商業模式，為環境保護與預防全球暖化努力。

高雄洲際酒店總經理羅嘉麒(Robbert Manussen)透露，目前酒店內餐飲將規劃全面「零浪費」(Zero Waste)機制， 提出「惜食回饋」的環境友善經營理念。酒店也將投資近百萬打造廚房後場設備，將所有剩餘食材分解處理為可再利用的有機原料，期待可以回饋本地有機農場或牧場等。

高雄洲際客房充滿高科技服務，浴室空間典雅大方。圖／高雄洲際提供
高雄洲際客房充滿高科技服務，浴室空間典雅大方。圖／高雄洲際提供
高雄洲際酒店預計年底開幕，今起推出限時預購房價5,988元起。圖／高雄洲際提供
高雄洲際酒店預計年底開幕，今起推出限時預購房價5,988元起。圖／高雄洲際提供

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