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米其林一星「澀」新作 MINIMAL體驗禮盒本島宅配免運費
2021米其林新科一星餐廳「澀 Sur-」最新力作，由獲得「米其林年輕主廚2021」大獎肯定的主廚林佾華（Ed）所擘劃的全新冰淇淋店MINIMAL，推出內含6種口味的MINIMAL體驗禮盒，每盒售價1200元，台灣本島宅配免運費。
MINIMAL體驗禮盒內容包括6款以「兒時甜品」為主題的盒裝冰淇淋，有「乳酸紫蘇」、「楊桃春茶」、「麥芽」、「烏梅馬告」、「芭樂牛蒡」、「仙草焦花生」6種口味，不可更換口味。
根據MINIMAL臉書官網的描述，「乳酸紫蘇」以紫蘇細膩的香氣，承接乳酸微微發酵酸甜，呈現清爽口感；「楊桃春茶」以楊桃的酸鹹，結合桂花的清香，最後再以四季春茶的單寧尾韻收斂甜感。
「麥芽（含有牛奶成份）」以麥茶作為發想，著重呈現麥芽深沈調性。「烏梅馬告」以烏梅作為主軸，加上馬告、橙花豐富香氣及層次。
「芭樂牛蒡」以芭樂厚實風味作為基底，輔以甘草、牛蒡淡淡木質調香氣。「仙草焦花生（含有牛奶成份）」著重於仙草的回甘，組合多種青草及焦花生賦予細緻焦香氣。
此外，因應近日來店人潮眾多，位於台中市西屯區的MINIMAL實體店營業時間，也預定自9月9日起，做出以下調整為每天中午12點起，營業至晚上6點止，週二、週三固定公休，提供內用、外帶、體驗禮盒宅配。
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