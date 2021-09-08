仙氣太強！Boucheron高級珠寶織彩虹大夢總值破10億

對於寶詩龍（Boucheron）創意總監Claire Choisne而言，高級珠寶不（僅）只是寶石、工藝，高級珠寶更是一個宛如詩篇的文本，而收藏Boucheron，就像擁有一個全世界獨一無二的夢。品牌7月時曾在巴黎發表2021最新高級珠寶Carte Blanche, Holographique系列作品，近日全系列25件已抵達台灣，透過宛如霓虹的奇異視覺，打造出如夢似幻的高級珠寶宇宙。

該系列靈感來源是Claire Choisne從光出發，將她由自然、藝術中得到的啟發以「光」的形式呈現。Boucheron結合原本運用在航太領域的「全息技術」，將氧化鈦噴灑在陶瓷或水晶上，進而形塑出霓虹般的七彩視覺。本次最高單價屬於Opalescence主題的一件蛋白石鬥魚長項鍊，其魚鰭大量使用空窗琺瑯（plique-à-jour）打造，展現出鬥魚飄渺、活躍的生命力，一旦串接上珍珠又擴展成為項鍊，氣場全開、仙氣逼人。

Ondes主題的項鍊則精心挑選蛋白石、鑽石，混合方圓型態彼此串聯，和諧一如小溪般以閃光流瀉過皮膚。Illusion主題則帶來三枚大克拉數的蛋白石主石戒指，分別為珍珠色蛋白石、梨形切割玫瑰色蛋白石，與蛋面切割藍綠色色調蛋白石，同時三枚戒指的側邊寶石鑲嵌，都呼應蛋白石主石中「遊彩現象」的光芒色澤；延續「永生花（Fleurs Éternelles）」主題的Chromatique主題戒指，則打造出超現實、前衛風格的牡丹或三色堇，不透明的視覺，像在未來持續盛開的前衛花朵，生生不息。

壓軸的則數一件Holographique主題刀片型水晶項鍊，以宛如刀片型結構的橢圓結構串起一個疊合且映射的鏡相宇宙。水晶本身穿透的視覺，卻又因「全息處理」而擁有空靈意象，主石則為一顆八角形車工斯里蘭卡黃色藍寶石，重達20.21克拉，訂價約1,720萬元。