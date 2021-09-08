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仙氣太強！Boucheron高級珠寶織彩虹大夢總值破10億

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron的Laser主題項鍊將有色陶瓷材質加入珠寶設計，白金項鍊鑲嵌23顆梨形切割海水藍寶總重130.01克拉，同時陶瓷再經全息技術處理，訂價約1,230萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron的Laser主題項鍊將有色陶瓷材質加入珠寶設計，白金項鍊鑲嵌23顆梨形切割海水藍寶總重130.01克拉，同時陶瓷再經全息技術處理，訂價約1,230萬元。圖 / Boucheron提供

對於寶詩龍（Boucheron）創意總監Claire Choisne而言，高級珠寶不（僅）只是寶石、工藝，高級珠寶更是一個宛如詩篇的文本，而收藏Boucheron，就像擁有一個全世界獨一無二的夢。品牌7月時曾在巴黎發表2021最新高級珠寶Carte Blanche, Holographique系列作品，近日全系列25件已抵達台灣，透過宛如霓虹的奇異視覺，打造出如夢似幻的高級珠寶宇宙。

該系列靈感來源是Claire Choisne從光出發，將她由自然、藝術中得到的啟發以「光」的形式呈現。Boucheron結合原本運用在航太領域的「全息技術」，將氧化鈦噴灑在陶瓷或水晶上，進而形塑出霓虹般的七彩視覺。本次最高單價屬於Opalescence主題的一件蛋白石鬥魚長項鍊，其魚鰭大量使用空窗琺瑯（plique-à-jour）打造，展現出鬥魚飄渺、活躍的生命力，一旦串接上珍珠又擴展成為項鍊，氣場全開、仙氣逼人。

Ondes主題的項鍊則精心挑選蛋白石、鑽石，混合方圓型態彼此串聯，和諧一如小溪般以閃光流瀉過皮膚。Illusion主題則帶來三枚大克拉數的蛋白石主石戒指，分別為珍珠色蛋白石、梨形切割玫瑰色蛋白石，與蛋面切割藍綠色色調蛋白石，同時三枚戒指的側邊寶石鑲嵌，都呼應蛋白石主石中「遊彩現象」的光芒色澤；延續「永生花（Fleurs Éternelles）」主題的Chromatique主題戒指，則打造出超現實、前衛風格的牡丹或三色堇，不透明的視覺，像在未來持續盛開的前衛花朵，生生不息。

壓軸的則數一件Holographique主題刀片型水晶項鍊，以宛如刀片型結構的橢圓結構串起一個疊合且映射的鏡相宇宙。水晶本身穿透的視覺，卻又因「全息處理」而擁有空靈意象，主石則為一顆八角形車工斯里蘭卡黃色藍寶石，重達20.21克拉，訂價約1,720萬元。

好消息是，全系列作品已於近日抵台，於台北晶華Boucheron精品店上展出，同時台灣也是在巴黎公開後，首個展出的海外國家。本次展出包含但不限於Carte Blanche, Holographique的全系列珠寶總計133件、總價破10億，時間將自9月9日（四）至14日（二）止，並採全預約制。

Boucheron Ondes白金項鍊鑲嵌蛋白石及鑽石，1,020萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Ondes白金項鍊鑲嵌蛋白石及鑽石，1,020萬元。圖 / Boucheron提供
以空窗琺瑯打造的鬥魚蛋白石長項鍊，可單獨拆卸成為胸針，或變身珍珠長項鍊，價格店洽。圖 / Boucheron提供
以空窗琺瑯打造的鬥魚蛋白石長項鍊，可單獨拆卸成為胸針，或變身珍珠長項鍊，價格店洽。圖 / Boucheron提供
Holographique主題的刀片型水晶項鍊，串起了一個疊合、交匯且映射的鏡相宇宙，主石並為20.21克拉的八角形車工斯里蘭卡黃色藍寶石，訂價約1,720萬元。圖 / Boucheron提供
Holographique主題的刀片型水晶項鍊，串起了一個疊合、交匯且映射的鏡相宇宙，主石並為20.21克拉的八角形車工斯里蘭卡黃色藍寶石，訂價約1,720萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Illusion蛋白石戒指，三枚中央鑲嵌來自澳洲與衣索比亞的碩大蛋白石的戒指，主石約自10.38克拉自50.95克拉不等。圖 / Boucheron提供
Boucheron Illusion蛋白石戒指，三枚中央鑲嵌來自澳洲與衣索比亞的碩大蛋白石的戒指，主石約自10.38克拉自50.95克拉不等。圖 / Boucheron提供
Boucheron Illusion蛋白石戒指，白金戒指鑲嵌1顆50.95克拉的蛋面梨形切割衣索比亞白蛋白石，鑲嵌藍色、黃色及粉色藍寶石，以及沙弗萊石、橙色及綠色石榴石，祖母綠、藍色碧璽以及鑽石，740萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Illusion蛋白石戒指，白金戒指鑲嵌1顆50.95克拉的蛋面梨形切割衣索比亞白蛋白石，鑲嵌藍色、黃色及粉色藍寶石，以及沙弗萊石、橙色及綠色石榴石，祖母綠、藍色碧璽以及鑽石，740萬元。圖 / Boucheron提供
延續「永生之花」主題，Boucheron新款Holographique高級珠寶Chromatique主題戒指，鈦金與白金材質戒指鑲嵌1顆12.73克拉枕形切割粉紅碧璽，387萬元。圖 / Boucheron提供
延續「永生之花」主題，Boucheron新款Holographique高級珠寶Chromatique主題戒指，鈦金與白金材質戒指鑲嵌1顆12.73克拉枕形切割粉紅碧璽，387萬元。圖 / Boucheron提供

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