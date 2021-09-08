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PABLO×卡滋！「半熟起司塔爆米花」全家限定登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
以赦天琴箕為造型所推出的聯名版天后辣梅，每包49元。圖／Mag Mag還魂梅提供
以赦天琴箕為造型所推出的聯名版天后辣梅，每包49元。圖／Mag Mag還魂梅提供

想要品嚐點不一樣的零嘴嗎？來自日本的起司塔PABLO攜手卡滋爆米花，全新推出「半熟起司塔風味爆米花」、「起司塔風味迷司薯」等2款聯名產品；來自泰國的Mag Mag還魂梅，本次與霹靂布袋戲合作，推出以「赦天琴箕」為主角的聯名包裝「天后辣梅」，為民眾帶來不同的味覺體驗，均自即日起於全家便利商店開賣。

日本起司塔PABLO此次卡滋爆米花共同聯手推出2款聯名商品。「半熟起司塔風味爆米花」嚴選美國進口的非基改蘑菇球型玉米粒製成，以均勻熱度爆出圓滾滾的蘑菇球爆米花，具有紮實鬆脆口感，外層裹覆特調起司粉與PABLO獨家杏桃醬，增添爆米花濃郁厚實的風味，每包59元。「起司塔風味迷司薯」則是以獨特的立體造型餅體，推出中空薯條、雞腿、愛心等3種造型，並加上特調起司粉，不僅口感與視覺都充滿樂趣，還有增添食慾的鹹香滋味，每包39元，均限定於全家便利商店販售。

繼今年8月起於網路商城開賣後，由泰國精品蜜餞「Mag Mag還魂梅」所推出的「天后辣梅」，自即日起攜手霹靂布袋戲，於全家便利商店推出「天后辣梅×霹靂布袋戲『赦天琴箕』限量封面」，特別選用名列霹靂10大美豔琴師之一的絕世美女「赦天琴箕」作為造型主角，透過紅色造型與豔辣姿態，呼應「天后辣梅」酸甜中帶著麻辣的泰式風味，也是赦天琴箕首度聯名授權，適合粉絲蒐集，每包49元，僅於全家便利商店指定350間門市販售，全台限量1萬包。

起司塔風味迷司薯，每包39元。圖／PABLO提供
起司塔風味迷司薯，每包39元。圖／PABLO提供
以赦天琴箕為造型所推出的聯名版天后辣梅，每包49元。圖／Mag Mag還魂梅提供
以赦天琴箕為造型所推出的聯名版天后辣梅，每包49元。圖／Mag Mag還魂梅提供
半熟起司塔風味爆米花，每包59元。圖／PABLO提供
半熟起司塔風味爆米花，每包59元。圖／PABLO提供

便利商店 布袋戲 泰國

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