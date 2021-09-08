今年線上跑田中馬挑戰16萬km 公益選手組紀念品曝光

最有人情味的知名田中馬拉松今年將邁入十周年，雖受疫情影響，今年首度取消實體馬拉松，但線上馬拉松已於9月1日開始報名，今年特別規劃二千名的「2022保障名額公益選手」組，除了保障明年不必抽籤的參賽資格，還能獲得十周年限定紀念品，紀念品開箱文今天也曝光了。

台灣米倉田中馬拉松總幹事鄭宗政表示，田中馬今年將在11月一整個月改以線上馬拉松上場，更有「跑步捐米」向防疫英雄致敬、跑步種樹護台灣的活動主題，贊助廠商富邦金控發起Run for Green，將為馬拉松跑者種下10萬株樹，一起推動綠色減碳行動。

主辦單位精心規劃的十周年限定紀念品今天也po出開箱影音，包括十週年收藏獎牌組、Tshirt、紀念款風衣連帽外套、田中馬與三光米客製化信封米，選手可在信封米上寫上想向防疫英雄說的話，再由主辦單位送給防疫英雄，今年的Tshirt和紀念款風衣都是「田中黃」，象徵選手跑在田中稻浪設計。

田中在地子弟、知名藝人任賢齊也po線上怎麼跑的影音，參加者可以在任何時間地點跑，累積里程上傳主辦單位。

今年賽事分為，二千名的「2022保障名額公益選手」組9月1日到20日報名，並有紀念品，需繳報名費；還有「熱情參與選手組」不用報名，只需在11月間上傳跑步里程紀錄到網站，只要付200元運費仍可拿到完賽禮包和專屬光榮影音及電子完賽證書。

鄭宗政說，由於田中馬拉松第一屆是4千人參加，所以線上馬拉松也要集大家的力量累積公里數，總累積里程達到 4000公里，主辦單位和贊助廠商就會一起捐出包裝精美共4000台斤的米向防疫英雄致敬，由於目前每年大約有一萬6 千名選手參加田中馬，希望一個月內大家一起挑戰累積到16萬公里的壯舉，象徵繼續邁向下個十年。

田中馬十周年限定紀念品開箱文影音

https://www.youtube.com/watch?v=px5FqurMUZc

任賢齊示範今年線上跑影音