快訊

台大確診護理師曾花蓮3日遊 夜市美食景點全入列

不跟進新北禁內用 柯文哲呼籲：盡量外帶、降低聚會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年線上跑田中馬挑戰16萬km 公益選手組紀念品曝光

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
最有人情味的知名田中馬拉松今年雖受疫情影響，取消實體馬拉松，但線上馬拉松已開始報名，今年特別規劃二千名的「2022保障名額公益選手」組，紀念品開箱文影音也曝光了，十周年紀念版獎牌亮相。圖／翻攝自田中馬網站
最有人情味的知名田中馬拉松今年雖受疫情影響，取消實體馬拉松，但線上馬拉松已開始報名，今年特別規劃二千名的「2022保障名額公益選手」組，紀念品開箱文影音也曝光了，十周年紀念版獎牌亮相。圖／翻攝自田中馬網站

最有人情味的知名田中馬拉松今年將邁入十周年，雖受疫情影響，今年首度取消實體馬拉松，但線上馬拉松已於9月1日開始報名，今年特別規劃二千名的「2022保障名額公益選手」組，除了保障明年不必抽籤的參賽資格，還能獲得十周年限定紀念品，紀念品開箱文今天也曝光了。

台灣米倉田中馬拉松總幹事鄭宗政表示，田中馬今年將在11月一整個月改以線上馬拉松上場，更有「跑步捐米」向防疫英雄致敬、跑步種樹護台灣的活動主題，贊助廠商富邦金控發起Run for Green，將為馬拉松跑者種下10萬株樹，一起推動綠色減碳行動。

主辦單位精心規劃的十周年限定紀念品今天也po出開箱影音，包括十週年收藏獎牌組、Tshirt、紀念款風衣連帽外套、田中馬與三光米客製化信封米，選手可在信封米上寫上想向防疫英雄說的話，再由主辦單位送給防疫英雄，今年的Tshirt和紀念款風衣都是「田中黃」，象徵選手跑在田中稻浪設計。

田中在地子弟、知名藝人任賢齊也po線上怎麼跑的影音，參加者可以在任何時間地點跑，累積里程上傳主辦單位。

今年賽事分為，二千名的「2022保障名額公益選手」組9月1日到20日報名，並有紀念品，需繳報名費；還有「熱情參與選手組」不用報名，只需在11月間上傳跑步里程紀錄到網站，只要付200元運費仍可拿到完賽禮包和專屬光榮影音及電子完賽證書。

鄭宗政說，由於田中馬拉松第一屆是4千人參加，所以線上馬拉松也要集大家的力量累積公里數，總累積里程達到 4000公里，主辦單位和贊助廠商就會一起捐出包裝精美共4000台斤的米向防疫英雄致敬，由於目前每年大約有一萬6 千名選手參加田中馬，希望一個月內大家一起挑戰累積到16萬公里的壯舉，象徵繼續邁向下個十年。

田中馬十周年限定紀念品開箱文影音

https://www.youtube.com/watch?v=px5FqurMUZc

任賢齊示範今年線上跑影音

https://www.youtube.com/watch?v=hwdkkLeOqOg

知名田中馬拉松雖受疫情影響，今年取消實體馬拉松，但線上馬拉松已開始報名，田中在地子弟藝人任賢齊也代言影音，號召大家起挑戰線上跑步累積16萬公里，並以跑步捐米方式向防疫英雄致敬。圖／翻攝自田中馬網站
知名田中馬拉松雖受疫情影響，今年取消實體馬拉松，但線上馬拉松已開始報名，田中在地子弟藝人任賢齊也代言影音，號召大家起挑戰線上跑步累積16萬公里，並以跑步捐米方式向防疫英雄致敬。圖／翻攝自田中馬網站
最有人情味的知名田中馬拉松今年將邁入十周年，雖受疫情影響，今年取消實體馬拉松，但線上馬拉松已開始報名，今年特別規劃二千名的「2022保障名額公益選手」組，紀念品開箱文影音今天也曝光了。圖／翻攝自田中馬網站
最有人情味的知名田中馬拉松今年將邁入十周年，雖受疫情影響，今年取消實體馬拉松，但線上馬拉松已開始報名，今年特別規劃二千名的「2022保障名額公益選手」組，紀念品開箱文影音今天也曝光了。圖／翻攝自田中馬網站
知名田中馬拉松雖受疫情影響，今年取消實體馬拉松，但線上馬拉松已開始報名，田中在地子弟藝人任賢齊也代言影音，號召大家一起以跑步捐米方式向防疫英雄致敬。圖／翻攝自田中馬網站
知名田中馬拉松雖受疫情影響，今年取消實體馬拉松，但線上馬拉松已開始報名，田中在地子弟藝人任賢齊也代言影音，號召大家一起以跑步捐米方式向防疫英雄致敬。圖／翻攝自田中馬網站

馬拉松 疫情 減碳

延伸閱讀

跑步賽事中最美好的終點線 你最喜歡哪一條呢？

瑞士赫格男子馬拉松衛冕成功 摘東京帕運第4金

邱鋒澤KTV High唱五月天 賴晏駒自封「小周興哲」

不只送禮給東奧選手！林志玲隔空獻愛 35秒音檔曝光

相關新聞

女華人藝術家遠征極地作畫第一人 梁丹丰辭世享壽86歲

一生創作藝術的知名水彩畫家梁丹丰教授於9月6日與世長辭，享壽86歲。她是女性華人藝術家遠征極地作畫的第一人，亦是台灣女性...

新北停內用 新板希爾頓「送餐進房」續打外帶外送

新北市府今日宣布暫停餐飲內用，新北市唯一國際酒店台北新板希爾頓表示，目前尚未接到退訂電話，酒店所有住房專案相關餐飲服務，...

500案內所／當紅品牌LOUU快閃登場！用食物品嘗風土味

為自己的心靈，找一個新的出口吧！由《500輯》所舉辦的概念快閃店「500案內所」，即將於9月10日正式登場。透過藝文、美...

高雄洲際酒店開放預訂！預購價5,988元起、前100名贈品酩組

高雄洲際酒店今日宣佈，即起IHG.com高雄洲際酒店開放接受12月1日之後的客房預訂，官網獨家首賣「重返洲際．璀璨經典」...

米其林一星「澀」新作 MINIMAL體驗禮盒本島宅配免運費

2021米其林新科一星餐廳「澀 Sur-」最新力作，由獲得「米其林年輕主廚2021」大獎肯定的主廚林佾華（Ed）所擘劃的...

仙氣太強！Boucheron高級珠寶織彩虹大夢總值破10億

對於寶詩龍（Boucheron）創意總監Claire Choisne而言，高級珠寶不（僅）只是寶石、工藝，高級珠寶更是一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。